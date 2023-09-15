İpekyolu Çarşıları ile depremzedelerin geri dönüşü başladı

GAZİANTEP/EKONOMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’ne bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Planı (BOTAP) kapsamında Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 52 bin metrekarelik alanda inşa edilen İpekyolu Çarşılarında sona gelindi. Depreme dayanıklı çelik konstrüksiyondan inşa edilen çarşılardan 328 iş yerinde anahtarlar teslim edilmeye başlandı. Deprem nedeniyle çevre illere göç eden esnaflar da çarşıların tamamlanmasıyla ilçeye dönüş yaparak iş başı yaptılar.

Geleceğin yazılımcıları yetişiyor

İpekyolu Kalkınma Ajansı, deprem nedeniyle Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yaklaşık 200 milyonluk destek sağladı. Destek kapsamında çarşılar, iş atölyeleri ve sosyal girişimcilik merkezleri inşa edildi. Anahtar teslimine başlanan çarşılarda bin kişilik istihdam hedefleniyor. Çarşıların tamamlanmasıyla beraber bölgenin ticaret ekosistemi güçlenerek yatırım, üretim ve istihdamda önemli artış olacak. Çarşıların yanında genç ve yetişkinlerin sosyoekonomik hayata katılımını arttırmak amacıyla Dünya Bankası koordinasyonunda İpekyolu Sosyal Girişimcilik Merkezi inşa edildi. Girişimcilik merkezinde girişimcilik eğitimlerin yanı sıra depremin etkilerini azaltacak, iletişim becerilerini güçlendirecek etkinlikler düzenleniyor. Gençleri ders çalıştığı ve boş vakitlerini değerlendirdiği merkezde verilen zekâ oyunları, robotik kodlama ve bilgisayar eğitimleriyle geleceğin yazılımcılarının adımları atılıyor.

“Bölgenin ticaret ekosistemi canlanacak”

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, “İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde inşa ettiğimiz 4 çarşıda 328 işyerlerini tamamladık ve hak sahiplerine anahtar teslimleri yapmaya başladık. Bu proje ile birlikte bölgedeki ticaret ekosistemi canlanacak, esnaflarımız dükkânlarına kavuşacak, geçim kaynaklarına erişim sağlayacak ve bölgenin üretim, imalat ekosistemi tekrar canlanacak ve burada ekonomik hareketlilik devam edecek” dedi. Bölgedeki işsiz insanların üretime katılmalarına imkân verecek 2 tane önemli altyapı kurduklarını kaydeden Akyılmaz, “Bunlardan bir tanesi Nurdağı’nda kuracağımız ayakkabı tesisi. Tesisimiz tamamlanmak üzere. Bu tesis tamamlandığında 120 kişinin istihdamına destek olacağız. Yine İslahiye ilçemizde yaptığımız Tekstil Kent üretime başladığında ise 100 depremzedenin burada istihdamını hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın deprem bölgelerinden Nurdağı ve İslahiye’ye yaptığı yatırımların miktarının yaklaşık olarak 200 milyon TL’yi bulduğunu belirten Akyılmaz, şunları kaydetti: “İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak hem Nurdağı hem İslahiye ilçelerimizde Dünya Bankası’yla Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında “İpekyolu Sosyal Girişimcilik Merkezleri’ni ilçelerimize kazandırdık. Bu merkezler, 7/24 bölgede yaşayan gençler ve yetişkinlere hizmet verecek. İçinde bulunan kütüphaneler, okuma salonları, bilgisayar atölyeleri, kafeteryalar, çok amaçlı salonlar gibi donatılarıyla depremzede kardeşlerimizin 7/24 zamanlarını geçirebilecekleri ve özellikle gençlerimizin girişimci yönlerini geliştirecek faaliyetlerin yapılacağı alanlar olarak İslahiye ve Nurdağı ilçemizde hizmet verecek.

“Dükkânlar psikolojimizi düzeltti”

Baklava üretimi ve satışı yapan esnaf Rüstem Şahin, “Yedi ay öncesine kadar kendi imalat yerlerimiz vardı. Malum depremden sonra işlerimiz alt üst oldu. İşyerlerimiz yıkıldı. Yaklaşık 7 aydan beri de boştayım. Ailecek birtakım sıkıntılarımız oldu tabii; ama işsizlik kadar psikolojik olarak daha çok yoran başka bir şey olmadı. Çok şükür, devletimize Allah zeval vermesin. Bize bu işyerlerini kazandırmakla hiç olmazsa psikolojimizi düzeltti. Çok şükür Rabbimize ki açıp da oturacağımız, insanları ağırlayacağımız bir mekânımız oldu. Bundan dolayı hem devletimize hem İpekyolu Kalkınma Ajansımıza çok teşekkür ediyoruz.” sözleriyle duygularını ifade etti. Bir diğer esnaf Terzi Nimet Doğan, “Yaklaşık 10 yıldır İslahiye’de terzilik yapıyorum. Büyük bir felaket yaşadık. Evimiz, işyerlerimiz yıkıldı. Akrabalarımızı, arkadaşlarımızı kaybettik; ama umudumuzu kaybetmedik. Çoğu arkadaşımız başka şehirlere taşındı. Biz de gittik. Bu dükkânların sayesinde tekrar döndük. İşimizin başına geçtik. Bu işyerlerinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.” dedi.

Anahtarını teslim alan Esnaf Ökkeş Yatmaz ise “Sekiz senedir Nurdağı’nda esnaftım. 6 Şubat depreminde dükkânımızı kaybettik. Bu memleketin yarasını sardıkları için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizler bu memleketin yeniden kalkınması için esnaflığımızı devam ettireceğiz.” İfadelerini kullandı.