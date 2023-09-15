GSO’da Birleştirilmiş Gıda Sektör Toplantısı yapıldı

GAZİANTEP

Birleştirilmiş Gıda Sektör Toplantısına, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Eximbank Gaziantep Şube Müdürü Metin Çelik, KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ferhan Sağım, Başar Küçükparmak, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Mustafa Özgüler, Ali Can Koçak, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen ile gıda sektör temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, gıda, tekstil, makine, kimya ve plastik sektörleri başta olmak üzere 160 alanda binlerce çeşit üretim yapan Gaziantep’in, Türkiye imalat sanayisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Son dönemde yaşanan sorunlara takılmadan bir şekilde sanayiyi geliştirmek ve günün koşullarına uygun hale getirmek zorunda olduklarını dile getiren Ünverdi, “Bu doğrultuda, ekonomi yönetimi tarafından açıklanan orta vadeli program hepimiz için umut olurken, bir dizi önlem ve bunun sonuçlarını da beraberinde getirecek” dedi.

Teknolojinin hayatımıza girdikçe işleri kolaylaştırdığına ve kullanılan nispette işletmeleri verimli hale getirdiğine dikkati çeken Ünverdi şöyle devam etti:

“Endüstri 4.0 ve dijitalleşme konusunda 2021 yılında kurduğumuz ve Türkiye’nin en büyük model fabrikası olan Gaziantep Model Fabrika’da firmalarımızın dijital dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Dijitalleşmenin bir zorunluluk olduğu günümüz koşullarında sizleri de model fabrikadan faydalanmaya davet ediyoruz. Model Fabrikamızda, dijital dönüşüm ile birlikte verimlilik, endüstri 4.0, yalın üretim, tasarım, öğren ve dönüş, öğrenme gibi eğitim ve uygulama alanlarında önemli mesafeler katettik. KOSGEB tarafından da Model Fabrika’dan faydalanan firmalarımıza yalın dönüşüm desteği veriliyor. Dönüşüm için model fabrika en etkin ve yetkin merkez olarak sizleri bekliyor. İş dünyamızı da verilen desteklerden faydalanmaya davet ediyorum.”

Gıda sektörü için de bir tehdit olan küresel ısınma ve iklim değişikliği karşısında yeşil dönüşüm konusunda adımlarını büyüttüklerini aktaran Ünverdi, “Yeşil Mutabakat ile yeşil ve çevreye duyarlı üretim öne çıkıyor. Yeşil dönüşümü sağladığımız takdirde daha nitelikli pazarlara ulaşabiliriz. Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde bunu bir gereklilik olarak görüyoruz. Sürdürülebilir ihracat ve buna bağlı olarak üretim ve istihdamımız için bunu başarmak zorundayız. Yeşil Mutabakat Eylem Planı Uygulama Takvimi çerçevesinde, 1 Ocak 2026 itibarıyla AB ve ABD gibi ülkelerde sınırda karbon vergisinin başlaması öngörülüyor. Firmalarımızın yeşil üretim yol haritasını belirlemek ve karbon ayak izi ölçümleri için Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’mizde çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

2024 yılı Mayıs ayında Gıda Fuarı gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydeden Ünverdi, “Gıda, geleceğimiz için en önemli ve en gerekli konu başlığı haline geldi. Gıda komitesi ve tüm komitelerimizden gelen sorunları raporlar halinde ilgili bakanlık ve TOBB’a iletiyor ve aldığımız dönüşleri komitelerimizle paylaşıyoruz. Bu süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Gaziantep olarak tarihten gelen misyonumuzla sanayi, üretim, istihdam ve her alanda öncü ve örnek olarak ülkemizin yüz akı olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

KOSGEB Sürdürebilirlik Destekleri, KOBİ Enerji Verimliliği ve Model Fabrika destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy da, desteklerle amaçlarının kent ve ülke sanayisini daha ileri noktalara taşımak olduğunu belirtti.

Eximbank’ın çalışmaları ve verilen sigorta garanti destekleri hakkında bilgiler veren Eximbank Gaziantep Şube Müdürü Metin Çelik ise şunları söyledi:

“Global ticaret günümüzde çok kolaylaştı. Dünya’nın bir ucundan bir ucuna kolayca ürün siparişi verilebiliyor. Dijitalleşme sayesinde ticarete bu kadar kolay erişim sağlandığı bir dönemde bazı riskler ön plana çıkar. Bu noktada ülkemiz ihracatına destek veren bir kurum olarak sigorta desteği çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhracatçılarımızın taleplerini karşılayarak uluslararası rekabette güçlerini arttırmayı hedefliyoruz. Elimizden geldiği kadar destek vermeye gayret ediyoruz. Lütfen bize gelin ve bu desteklerden yararlanın.”

Toplantının son kısmında sektör temsilcileri söz alarak öneri beklentilerine iletti. Program soru-cevap bölümüyle sona erdi.