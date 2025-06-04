Raylı Sistemler Kümelenmesi’nde Ramazan Yanar güven tazeledi

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Genel kurulda konuşan Ramazan Yanar, Türkiye’nin raylı sistemler alanında kritik bir eşikte olduğuna dikkat çekerek, “Yerli ve milli projeler, sadece bugünün değil, gelecek kuşakların da sanayi mirasını şekillendirecek bir vizyonun parçası. Bu nedenle kümelenmemiz, sürdürülebilir bir ekosistem anlayışıyla hareket etmektedir. Kamu, üniversite ve özel sektörün eşgüdüm içinde çalışmasını önemsiyoruz. Amacımız, raylı sistemlerde sadece üretici değil, küresel ölçekte belirleyici bir ülke olmak” diye konuştu. Yanar, 2025 yılı için belirlenen stratejik yol haritasında, ihracat odaklı büyümenin ve test/sertifikasyon altyapılarının önceliklendirilmesinin sektör için kritik önem taşıdığına işaret etti.

Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM)’in tüzel kişilik kazanmasının sektörde memnuniyetle karşılandığını belirten Ramazan Yanar, “Bu merkez, uluslararası sertifikasyon süreçlerini yerli üreticiler için erişilebilir kılarak, rekabet gücümüzü artıracak. URAYSİM’in aktif ve etkin bir yapıyla çalışmasını sağlamak, hepimizin sorumluluğudur” dedi.

Yerli lokomotif E5000 sahada

Genel kurul haftasında Türkiye’nin raylı sistemlerde dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda geliştirilen E5000 elektrikli lokomotifin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) teslim töreni de düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı törende, tamamen yerli imkânlarla geliştirilen lokomotifin sanayiye ve ihracata sağlayacağı katkı vurgulandı. Bu gelişmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ramazan Yanar, şu açıklamalarda bulundu: “E5000 projesi, sadece raylı sistemler sektörü için değil, tüm yerli imalat sanayi için dönüm noktasıdır. Mühendisinden teknisyenine, üretim hattından proje yöneticisine kadar katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu lokomotif, Türkiye’nin raylı sistemlerde küresel oyuncu olma iddiasının somut göstergesidir.”