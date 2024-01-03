İş dünyası enflasyonla mücadelede “denge” istiyor

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Ekonomik dengelerin yerine oturması için enflasyonla mücadele ederken bir taraftan da üretimin, ihracatın ve istihdamın önceliklendirilmesi gerektiğini belirten Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, hükümetin enflasyonla mücadelede yürüttüğü sıkılaşmaya dönük ekonomi politikasının iç pazarda daralmaya dair net mesajlar verdiğini söyledi. Buna rağmen işsizlikteki oranın ılımlı seviyelerde yatay seyrettiğini dile getiren Gülsoy, “Burada en önemli şey gençlerimizi işe yönlendirmek. Toplumsal olarak en önemli başlığımız da bu olmalı. Eğer bunu başarabilirsek zaten hiçbirimizin eleman ihtiyacı kalmayacak. Türkiye ekonomisi bugüne kadar birçok badire atlattı, çok zor dönemlerin üstesinden güç birliğiyle gelmeyi başardık. Her zaman olduğu gibi bu dönemi de hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Biz devletimize güveniyoruz. Enseyi karartmadan çalışmaya, üretim, istihdam ve ihracat yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Enflasyonun sadece ekonomide değil, sosyolojik, psikolojik ve ahlaki değerler noktasında toplumsal hayatın her alanında yansımasını gördüklerini aktaran Ömer Gülsoy, “Yüksek enflasyonu kaderimiz haline getirmemeli, hayatımızdan çıkarmalıyız. Faizlerin yüksek olması ve bu faizlerin yüksek seyri mutlaka ekonomik aktiviteyi ciddi ölçüde yavaşlatacak. İç piyasaya bağlı sektörlerde hem talep hem de finans kaynağı noktasında bir zorluk yaşanacağı kesin. Enflasyonla mücadelede fiyat istikrarı ile finansal istikrar arasındaki dengenin oluşturulması gerekiyor. Elbette fiyat ve finansal istikrar sağlanması için geçicide olsa bazı zorluklar yaşanacak. Bu zorlu sürecin ardından kavuşacağımız istikrar yeniden toparlanmanın önünü açacak en güçlü kazanımızın olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

2024 yılında takip edecekleri konuların başında enflasyon muhasebesinin geldiğini söyleyen Gülsoy, “Düzeltme işlemlerinin her işletmede farklı sonuçlar doğuracak olması ekonomik yönden zor koşullardan geçilen bu dönemde işletmelerimizi daha güç duruma düşürebilir. Bu sebeple aceleye getirilmemeli diye düşünüyoruz. Bir diğer konu, KDV 2 beyannamesi verilme tarihinin öne çekilmesi ve ödeme şartının koşul olarak sunulması, iş dünyasını kaygıya sürüklemektedir. Döviz ile ilgili olarak ise özel zamanlarda alınan bazı önlemlerde de normalleşme sürecinin başlamasını bekliyoruz. Gerek yurtiçi ödemelerde döviz ile ödeme yapabilme gerekse de yurtdışından gelen ihracat bedelleri ile ilgi süreçte normalleşme adımlarının atılabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.