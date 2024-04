İş dünyasından 23 Nisan mesajları: Tarihi bir seferberliğe imza atmalıyız

Takip Et

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli:

“Tarihi bir seferberliğe imza atmalıyız”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vurguladığı gibi, “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kazanılan zaferler kalıcı olmaz” sözlerinin önemini bir kez daha kavradığımız günlerden geçiyoruz. Bu nedenle, tıpkı ilk Meclis’in sorumluluk ve cesareti ile ekonomik sorunlarımızın üstesinden gelmek için tarihi bir seferberliğe imza atmalıyız. 100 yılı geride bırakan Cumhuriyetimize yakışan budur.

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu:

“Egemenliğin temel şartı ekonomik bağımsızlık”

Eşitlik ve özgürlüğe dayalı, çoğulculuğu ve milletin egemenliğini esas alan bir yönetim biçiminin ifadesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin kurulduğu bu günün çocuklarımıza armağan edilmesi bir tesadüf değildir. Bu tercih; çağdaş Türkiye Cumhuriyeti yolunda rotamızı çizen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ülkemizi gelecek nesillere emanet ettiğinin en açık göstergesidir. ESİAD olarak, ülkemizin gerçek sahipleri olan çocuklarımıza ve gençlerimize karşı sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmuyoruz. Egemenliğin temel şartının ekonomik bağımsızlıktan geçtiği inancıyla, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması, refahı ve Cumhuriyetle kazandığımız değerleri korumak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer:

“Daha güzel yarınlar çocuğa verilen emekle mümkün”

Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tam 104 yıl önce geleceğin teminatı çocuklara armağan etti. Bu onurlu günü çocuklarımıza armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Daha güzel yarınlar ancak bugünün çocuklarına verilen emek ve bağlanan umutla yeşerecektir. İstikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Semiha Güneş:

“Daha güçlü bir Türkiye’ye hep birlikte yürüyeceğiz”

Bugün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkumuzu sadece kendi çocuklarımızla değil, aynı zamanda tüm dünya çocuklarıyla da paylaşmaktayız. Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine dayanarak, dostluk, kardeşlik ve barış adına verdiğimiz tüm mesajlar, bu bayram vesilesiyle dünyaya yayılmakta ve bu temennilerimizin yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. Geleceğimiz, çocuklarımızın ellerinde şekillenecektir. Onlara sağladığımız imkanlar ve sunduğumuz eğitimle kendini geliştiren ve daha iyi bir gelecek için çabalayan çocuklarımız sayesinde, daha güçlü bir Türkiye'ye hep birlikte yürüyeceğiz.

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hüseyin Cengiz:

“Çocuklarımız tüm günlerini bayram coşkusu ile yaşamalı”

Sevgili çocuklar; ülkemizin en değerli varlığı olarak, geleceğimizin güvencesi, yaşam sevincimiz ve umudumuzsunuz. Sizlere düşen görev, bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve bunlarla birlikte düşünen ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, dürüst, çalışkan ve başarılı fertler olmaktır. Bu görevi en güzel şekilde yapacağınıza ve bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağınıza olan güvencimiz tamdır. Dileğimiz, tüm dünya çocuklarının sevgi, barış ve huzur içinde, kardeşlik duygularıyla her günü bayram coşkusuyla yaşamalarıdır.

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Başkanı Özden Erten:

“Atatürk geleceği görebilen nadir liderlerden”

Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bağımsızlığını kazanan Türkiye, 104 yılda her alanda büyük kazanımlar elde etmiş, gerçekleştirdiği atılımlarla büyük başarılarla ulaşmıştır. Bu yolda kuşkusuz tarihine kültürüne sahip çıkan bir kuşağın varlığı bizlere umut vermektedir. Ülkemizin zenginliği olan çocuklarımız dinamizm, değişim ve ülkemizin her alanda gelişme gayretinin de kaynağı olmaya devam edecektir. Çocuklarımızın yurt sevgisine ve çalışkanlığına olan güçlü inancıyla TBMM’nin açıldığı bugünün çocuklara armağan eden Atatürk, geleceği öngörebilen nadir liderlerden biridir. Evlatlarımızın önemli sorumluluklar üstlenerek Türkiye’nin aydınlık yarınlarına ulaşmasına öncülük edeceklerine yürekten inanıyorum.

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Başkanı Şahika Aşkıner:

“Çocuklarımız milletimizin umut çiçekleri”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, umutsuzluğun, yoklukların, zor ve sıkıntılı günlerin yaşandığı bir dönemde açılması aydınlık yarınlarımız için bir dönüm noktası olmuştur. Sevgili çocuklar; sizler, milletimizin umut çiçekleri, aydınlık yarınlarımızı kucaklayan güçlü kollarısınız. Bu bakımdan sizlerin sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeniz en büyük arzumuzdur. Önümüzdeki yıllarda önemli görevlere gelecek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek ve yarınlara taşıyacaksınız. İmza atacağınız başarılarla, ülkemizin hedeflerini yakalamasında belirleyici rol oynayacaksınız.

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Başkanı Yeşim Işıklı:

“Çocuklar geleceğimizin teminatı”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan’ı tüm çocuklara armağan etmiş; “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve istikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.” sözleriyle Cumhuriyetin gelecek nesillerine verdiği önemi vurgulamıştır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın; ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak; düşünen, kendine güvenen, donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak hepimizin ortak temennisi ve sorumluluğudur.

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun:

“Çocuklarımız yarınlara ışık tutacak”

Milletimizin İstiklal Mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, dünya uluslarına örnek olmuştur. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları bu güçle yarınlarımıza ışık tutacak, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli görevler üstlenecektir.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Başkanı Hayati Ertuğrul:

“Çocuklarımız aydınlık yarınlarımızın güvencesidir”

En değerli varlığımız çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri olarak aydınlık yarınlarımızın güvencesidir. Çocuklarımızın özgür düşünceli, kendi başına karar verebilen, sorgulayan, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt:

“Bağımsızlığın dünyaya ilan edildiği gün”

Cumhuriyetimizin ilk milli bayramı olarak bugün çocuklara armağan edilirken, Ata’mızın çocukları ne kadar çok sevdiğini ve onlara güvendiğini gösteren; gurur ve coşkuyla karşılamamız gereken eşsiz bir gündür. Böylesine bir armağanla ödüllendirilen çocuklarımızın; vatan, bayrak ve millet sevgisiyle dopdolu bireyler olarak yetişeceklerine inancımız tamdır.

Kemalpaşa OSB (KOSBİ) Başkanı Erol Diren:

“Geleceğimizi çocuklarımızla inşa edeceğiz”

23 Nisan Çocuk Bayramı bizim için geleceğe dönük yüzleri de ifade eder. Bu bayram, geleceğimize dair güçlü bir teminat ve yine geleceğimize duyduğumuz güvenin de bir eseridir. Çünkü biz yarınlarımızı, çocuklarımızla ve gençlerimizle inşa ediyoruz.

Bağyurdu OSB (BAYOSB) Başkanı Aydın Telseren:

“Bayramımız kutlu olsun”

Kurtuluş Savaşı’mıza yöne veren kararların alındığı ve Büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, egemenliğin ‘kayıtsız şartsız’ milletimizde olmasının ve bağımsızlığımızın teminatı olmaya devam edecektir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi:

“Gelecek ve çocuğun en güzel kucaklaşması”

23 Nisan 1920, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve millet egemenliğinin ilan edildiği, ülkemiz milli tarihinin başlangıcı ve dönüm noktasıdır. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinin perçinlendiği gündür. “Gelecek” ve “çocuğun” en güzel kucaklaşması, dünya topraklarının her yerinden barış içinde, özgürce yaşayan çocuk seslerinin yükselmesidir. Tüm dünya çocuklarının sevgi ve kardeşlik içinde doludizgin dünyaya barışı öğretircesine omuz omuza yaşamasıdır. Ülkemizin çağdaş uygarlık yolundaki yürüyüşünün kararlı adımlarıdır. Yeni fikirlere açık, üretken, özgüvenli, donanımlı, çalışkan, demokrasiye, bilime ve milli değerlerine bağlı olarak yetişen neslimizdir. Bugünü çocuklara armağan eden Atatürk'ün, dünyanın en kıymetli varlıkları geleceğimiz olan çocuklarımıza karşı duyduğu güvenin ve vizyonun en güzel kanıtıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis’teki tarihi ilk konuşmasında izlenecek yolun; “Milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı devam ettirmek, millet ve memleketin gerçek saadet ve imarına çalışmak.” olacağını söylediği gibi… Bizlere güç veren çocuklarımızın umutları ve hayalleri, bugün ortaya koyduğumuz çabanın ilham kaynağıdır. Biz ihracatçılar olarak daha güçlü yarınlar için çalışırken, 23 Nisan 1920 ruhunu her zaman koruyacağımızı belirtmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104’üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımıza bu bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve saygıyla anıyorum.