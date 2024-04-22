'Kayıtlı yabancı işçi çalıştırmanın önü açılmalı'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Bölge Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Ahmet Taşpınar, mermer sektöründe personel sıkıntısının giderek büyüdüğünü belirterek, bu şekilde devam ederse atölyelerin kapanacağını söyledi. Mesleki eğitim sisteminin oturmasının ve çıktılarının uzun süreceğini ifade eden Taşpınar, Türkiye’deki yabancıların kayıtlı çalıştırılmasının önünün açılmasını istediklerini dile getirdi.

Mesleki eğitimle ilgili çalışmalar başlasa da alınacak neticenin uzun bir süreç olduğunu vurgulayan Taşpınar, “Eğitimde yapılanma sürecini beklerken yıllarımızı kaybediyoruz. Şu anda çalışacak eleman yok. Personel bulamama sorunu özellikle mermer sektöründe giderek büyüyor. Kendi firmamda da yeterli eleman olmadığı için şu anda 3 makinemizi çalıştıramıyoruz. Meslek liseleri ve yüksekokullardaki eksiklik, bugünlere gelmemizde etkili olsa da öncelikle acil çözüm üretilmeli, yabancı uyruklu işçileri kayıtlı çalıştırmanın önü açılmalı. Avrupa ülkeleri de dışarıdan işçi alımına müsaade ederken, Türkiye neden yapmasın? Kriterler doğru konulursa, çalışma izni verilebilir. Afyonkarahisar’da yüzlerce yabancı uyruklu çalışıyor. Bunun önünü kapatmanın bir anlamı yok” diye konuştu.

Turgut Özal’ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde Bulgar uyruklu işçilerin çalıştırılarak yine o dönemin sorunlarından olan eleman sorununu büyük ölçüde azaltıldığı örneğini veren Taşpınar, “Ülkenin kalkınması üretim ve ihracattan geçerken, biz bunu insan gücü olmadan yapamayız” dedi.

“Ekonomik nedenlerden kayıtlarını donduruyorlar”

Öğrencilerin hem sektöre ilgi göstermediğini hem de kalacak yer bulamama gibi ekonomik sorunları olduğunu dile getiren Taşpınar, “Mesleki eğitimin cazip duruma getirilmesi lazım. 650 öğrencisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda mermer bölümünde kayıtlı 30 öğrenci var. Bunun sektöre dönüşü ise her yıl ancak yüzde 10 oluyor. Torbalı halkının ve gençlerinin okula itibar etmediğini, dışarıdan gelecek öğrencilerin ise ekonomik zorluklardan ve kalacak yer sorunundan dolayı kayıtlarını dondurduğunu duyduk öğretim görevlilerinden” ifadelerini kullandı.