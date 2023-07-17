İŞKAD’ın ‘Menti Danışma Hattı’ girişimci kadınlara rehber oldu

ADANA/EKONOMİ

Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Berman Mantı, halen iş dünyasında olan ve girişimciliğe adım atmayı düşünen kadınların, Menti Danışma Hattı’nı arayarak akıllarına takılan sorulara yanıt alabileceğini söyledi.

Hattın gördüğü ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Mantı, “Halen iş dünyasında olan ve iş dünyasına adım atmayı planlayan kadın girişimcilere yönelik, çözüm odaklı danışmanlık hizmeti vermek üzere oluşturduğumuz Danışma Hattı’na tüm kadınları bekliyoruz. Akıllarına takılan tüm sorulara yanıt alacakları danışma hattımız kadınların iş ve sosyal hayatında önemli bir rehber olacaktır” dedi. Berman Mantı, ‘iskadodulleri.com’ internet sitesi üzerinden ulaşılabilen danışma hattının uzmanlar eşliğinde yeni girişimci kadınların yanı sıra alanında kariyer yapmak, işini büyütmek, genişletmek, üretim, istihdam ve ihracat teknikleriyle ilgili bilgi almak isteyen tüm kadınlara geniş olanaklar sunacağını söyledi.

“Adana genç girişimciler kazandı”

Finans, satış pazarlama, maliye, hukuk, yönetim organizasyon, finansa erişim, e-ticaret, networking, insan kaynakları ve benzer iş kollarında ilerlemek isteyen kadınlara katkı sunduklarını anlatan Mantı, “Danışma hattı sayemizde özellikle Çukurova bölgesinde ve Adana’da kadın girişimci sayısını artırmak istiyoruz. Hattımız kurulduğundan bu yana büyük bir ilgiyle karşılaştı. Adana, birçok genç girişimci kadın kazandı. Kadın adının her alanda daha çok öne çıkmasını istiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tüm kadınları Menti Danışma Hattımıza başvuruya bekliyoruz” diye konuştu.