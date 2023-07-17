Tat Nişasta, tamamı ithal edilen ‘lizin’i Adana’da üretecek

Tat Nişasta, hayvancılık sektöründe gıda katkı maddesi olarak kullanılan yeni ürünü ‘lizin’ ile Türkiye’nin bu alandaki ithalatının önüne geçecek. Türkiye’deki kotalı beş nişasta fabrikasından biri konumundaki şirketin Adana’da kuracağı lizin üretim tesisinin maliyeti 25 milyon dolar.

Tat Nişasta Genel Müdürü Yunus Tezcan, son dönem çalışmaları ve yeni hedefleri hakkında bilgi verdi. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) 63 dönüm arazi üzerinde kurulu tesislerde üretim yaptıklarını belirten Tezcan, yaklaşık üç ay önce 12 dönümlük bir arsayı daha aldıklarını açıkladı. Tezcan, “Nişasta sektörü gelişime açıktır. Mevcut alanımızı genişleterek, önümüzdeki döneme yönelik çalışma imkanlarımızı da artırıyoruz” dedi.

“24 farklı ürünümüzle yüzde 10 pazar payımız var”

Tat Nişasta’nın 24 farklı ürünü olduğunu vurgulayan Tezcan, “Sürekli kendimizi yenilemek zorundayız. Sektörden aldığımız pay yüzde 10 civarında ve bunu artırmayı hedefliyoruz. Ağırlıklı olarak talep bazlı çalışıyoruz, çünkü nişasta haricindeki glikoz gibi ürünlerimiz çok fazla depolanamaz. Talep olduğunda üretimini yapar göndeririz. Mısır işlemede, günlük 500 ton ile 700 ton arasında değişken bir kapasitemiz var. Bu rakam bin tona kadar çıkabilir” diye konuştu.

Hazırlıklarını tamamladıkları yeni bir ürünün üretimine başlayacaklarını açıklayan Tezcan, “Lizin, adlı ürünümüz tavukçuluk başta olmak üzere hayvancılık sektöründe kullanılıyor. Nişastadan ürettiğimiz lizin, yüksek protein özelliği nedeniyle hayvan yemine katkı maddesi olarak ekleniyor. Yaklaşık 25 milyon dolar yatırım maliyeti ile günlük 100 ton üretim kapasitesine sahip fabrika kuruyoruz” bilgisini verdi.

“Yerli lizin, 2024’ün son çeyreğinde pazarda olacak”

‘Lizin’i Türkiye’de ilk kez Tat Nişasta’nın üreteceğine dikkat çeken Tezcan, “Tamamı ithal edilen bir üründü. Bundan sonra Türkiye’nin bu üründe ithalat yapmasına gerek kalmayacak, ihtiyacın tamamını karşılayacağız. Ürün 2024 yılının üçüncü çeyreğinde pazarda olacak. Lizin tesisinde 60 kişilik istihdam sağlayacağız” dedi. Diğer yatırımlarına da değinen Tezcan, şunları söyledi: “İki yıl önce yine Türkiye’de bir ilk olarak üretime başladığımız ‘pre-jelatinize nişasta’ alanında kapasite artışına gidiyoruz. Pastacılık ve bisküvi sektörlerinde kullanılan, ürünlerin kırılmasını önleyen pre-jelatinize nişasta kapasitemizi üç tondan 10 tona çıkaracağız.”

Tezcanlar Avrupa Ofisi ile Avrupa pazar payımızı artıracağız

Üretimin yüzde 50’ye yakınını ihraç etiklerini bildiren Tezcan, dış pazarlar hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: “Avrupa başta olmak üzere 90’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Kristal fruktoz adlı üründe dünyadaki sayılı üreticiler arasındayız. Üretimin tamamına yakınını Avrupa’ya ihraç ediyoruz. Diğer ihraç ürünlerimiz modifiye nişasta, glikoz ve fruktoz şurupları. Tezcanlar olarak Avrupa pazar payımızı artırmak iç in çalışmalarımız var. Bu kapsamda Avrupa’da ofis açmayı düşünüyoruz. Tezcanlar’ın yurt dışındaki ilk ofisi olacak. Ürünlerimizi zaten yoğun olarak Avrupa’ya gönderiyoruz. Önümüzdeki süreçte biz de orada olmak ve müşteri ile doğrudan iletişim kurmak istiyoruz.”