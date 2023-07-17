Diyarbakır TSO ve Tunceli TSO 10 başlıkta iş birliği sağladı

Mahir Solmaz/Diyarbakır

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) kentler arası iş birliğini geliştirmek amacıyla yaptığı çalışmalar sonucunda Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile müşterek meclis toplantısı düzenlendi.

Tunceli’de düzenlenen müşterek meclis toplantısına DTSO Meclis Başkanı Nevin il, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, DTSO Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Burç Baysal, İş Konseyi Başkanı Mustafa Vural, DTSO Kadın Meclis, TTSO Meclis Başkanı Sevim Şengezer, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, her iki odanın meclis üyelerinin yanı sıra TOBB Oda ve Borsa Daire Başkanı Hasan Erbay katıldı.

Meclis toplantısı DTSO Meclis Başkanı Nevin İl ve TTSO Meclis Başkanı Sevim Şengezer’in açılış konuşmalarıyla başladı. Daha sonra TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun ile DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Odaların organları, faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgilendirmede bulundular. Her iki odanın meclis üyelerinin görüş ve önerilerinin ardından toplantıda 10 maddede işbirliğinin sağlanması kararlaştırıldı.

Toplantıda alınan kararlar; Diyarbakır Gastronomi Fuarında TTSO’ya ücretsiz stand desteğinin verilmesi, Diyarbakır OSB’de TTSO’nun tahsis taleplerinde öncelik verilmesi, TTSO’nun talep etmesi halinde proje eğitim desteğinin verilmesi, DTSO Bilim Eğitim Vakfı tarafından TTSO’ya Mesleki Eğitim desteğinin verilmesi, Kooperatiflerle ilgili her iki odanın ortak çalışma yürütmesi, tekstil atölyelerinin kurulması için çalışma yürütülmesi, doğal afetlere karşı hazırlık ve risk analizleri ile ilgili çalışma yürütülmesi, Diyarbakır ve Tunceli Sivil Toplum Kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesi, iki kent arasında otelcilik, konaklama ve hizmet sektöründe destek sağlanması için çalışma yapılması, her iki kent arasında kültür sanat faaliyetlerinin yürütülmesi. İki kent arasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla meclis üyelerine sunulan on madde oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısının ardından iki oda arasında düzenlenen “Ekonomi Paneli”nde ise , Karacadağ Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Diyadin İnan Tunceli’de faaliyet gösteren yatırımcılara “Diyarbakır Yatırım Ortamı” hakkında bilgilendirmede bulundu. Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı Vural Balık, ajansın Tunceli yatırım geliştirilmesi için yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. KGF Bölge Müdürü Ali Dolaş ise ülke genelinde ve illere yönelik kefalet paketlerinin ve işleyişlerinin tanıtımı hakkında bilgilendirme de bulundu. Panel katılımcıların soru-cevap kısmının ardından son buldu.