İŞKAD’ın paneli, Türk iş dünyasını Adana’da buluşturdu

ADANA/EKONOMİ

İş dünyasına kadının öneminin anlatıldığı etkinliğe; Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, ADASO Başkan Yardımcısı Erdoğan Şire, İŞKAD Başkanı Süheyla Gergin, Mersin Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Başkanı Mürvet Beydağı, Hatay Kadın Girişimciler Derneği (KAGİD) Başkanı Çiğdem Kıral, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) Başkanı Berman Mantı, Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve iş insanı katıldı.

Gergin: Cam tavanları kırmanın zamanı geldi

İŞKAD Başkanı Süheyla Gergin, yaptığı açılış konuşmasında kadınların Türkiye’nin sosyoekonomik yapısında her zaman önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Kadınların işgücüne katılım oranlarının artırılması gerektiğine dikkat çeken Gergin, "Kadınlar tarlada, sanayide, sağlıkta ve sporda hep var olmuştur. Kadınların ekonomide, siyasette ve sosyal hayatta daha fazla yer almasının en büyük güvencesi, adil, kapsayıcı ve şeffaf yönetimlerdir. Bugün, cam tavanları kırmanın zamanının geldiğini ve hatta geçtiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşılmasının yegane unsurunun kadınlar olacağını haykırmak istiyorum. Kadın; bilinci, aklı ve toparlayıcı, yönlendirici gücü nedeniyle ekonomiye ve sosyal yaşama, siyasete, insan ve hak ve özgürlüklerine doğrudan ve dolaylı katkı sunmak için her alanda var olmalıdır” diye konuştu.

Oğuz: 500 kadına mesleki eğitim verildi

Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz ise kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının sadece bir eşitlik meselesi değil, aynı zamanda kalkınma ve refah meselesi olduğunun altını çizdi. Kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasını desteklemek adına çeşitli projeler yürüttüklerini belirten Oğuz, Sanayide Kadın Eli Projesi kapsamında temel hijyen ve entegre kalite yönetim eğitimi alan 24 kadının istihdama kazandırıldığını ifade etti. Oğuz, ayrıca 2022 yılından bu yana 500 kadına hazır giyim, CNC, kaynakçılık, ayakkabı ve tekstil alanında mesleki eğitim verildiğini belirtti.

Sönmez: Sürdürülebilir kalkınma cinsiyet eşitliği ile mümkün

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, sürdürülebilir kalkınmanın toplumsal cinsiyet eşitliği ile mümkün olacağına dikkat çekti. Sönmez, kadınların iş gücüne katılımının artırılmasının, kalkınmanın en önemli itici gücü olduğuna inandığını ifade etti. 2024 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre Türkiye’nin 127’nci sırada yer aldığını belirten Sönmez, kadınların iş gücünde daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı. Adana'nın sanayi ve tarım alanındaki potansiyeline değinen Sönmez, bu potansiyelin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma adımlarıyla tam anlamıyla gerçekleşebileceğini belirtti. TÜRKONFED’in 20’nci yılında, 31 federasyon, 371 üye dernek ve 100 binden fazla şirketle Türk iş dünyasını temsil ettiğini dile getiren Sönmez, iş dünyasında kadınların güçlenmesine odaklanan projeler ürettiklerini ve Adana İŞKAD gibi derneklerin toplumsal eşitlik ve kalkınma alanındaki kritik rollerine dikkat çekti.

Mantı: Kadınların ekonomik gücü, toplumun gücüdür

Çukurova SİFED Başkanı Berman Mantı, ekonomik bağımsızlığın kadınlar için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, güçlü kadınların güçlü toplumlar yaratacağını ifade etti. Mantı, kadın girişimciliğini teşvik eden işletmelere vergi avantajı sağlanması ve e-ticarette kadın girişimcilerin rekabet gücünün artırılması gerektiğini belirtti. Başkan Mantı, yerinde istihdam modellerinin geliştirilerek dezavantajlı ve mazereti olan kadın iş gücünün de ekonomiye kazandırılmasının ülke ekonomisi için büyük bir kazanç olacağını vurguladı.

Prof. Dr. Açık: Kadın güçlenirse toplum güçlenir

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık da kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsiline değindi. TÜRKONFED olarak kadın girişimciliğini desteklemek adına çeşitli projeler yürüttüklerini aktaran Prof. Dr. Açık, ‘Girişimde Kadın Gücü’ projesiyle 8 binden fazla kadına ulaştıklarını kaydetti. Kadınların önündeki engellerin kaldırılmasını toplumsal dönüşümün bir gereği olarak değerlendiren Prof. Dr. Açık, yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümün iş dünyasının geleceğini şekillendirdiğini söyledi. İşletmelerde süt sağım odaları oluşturulması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi için çalıştıklarını anlatan Prof. Dr. Açık, Açık, 18-19 Şubat tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek Kadın ve İktisat Kongresi’ne katılım çağrısında bulundu.

Panele iş dünyasında kadın derneklerinin başkanları katıldı

Açılış konuşmalarının ardından ‘Ekonomik ve Sosyal Yönüyle İş Dünyasında Kadın’ konulu panele geçildi. Moderatörlüğünü GİŞKAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ayferi Tuğcu’nun üstlendiği panelde, İŞKAD Başkanı Süheyla Gergin, Mersin GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı ve Hatay KAGİD Başkanı Çiğdem Kıral konuşmacı olarak yer aldı. Panelin ardından, etkinlik soru-cevap bölümü ile sona erdi.