İsrail, Beyrut ve İran krizleri turizmi etkiledi

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından 14’üncüsü düzenlenen Quality Management Awards (Kalite Yönetim) ödülleri törenle sahiplerine verildi.

Antalya Mirage Park Resort Oteli’ndeki törene turizm sektörünün temsilcileri katıldı. Türk turizminin önemli markalarını ve işletmeleri ile firma temsilcilerini buluşturan törende 11 dalda 64 kategoride en iyilere ödülleri verildi.

GM Center Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral açılışta, zor koşullarda gelişen Türk turizm sektörüne her zaman destek olmak istediklerini söyledi. Meral, şunları kaydetti:

‘’QM Awards ödüllerini düzenlemekteki amacımız, kalitesiyle ve yönetim anlayışıyla sektörde fark yaratan, turizm sektörünü ileriye taşıyan, Türk turizminin medar-ı iftiharı olan turizm emekçilerini ve markalarını ödüllendirerek ön plana çıkarmak ve diğer turizm paydaşları için rol modeller ortaya koymaktır.’’

Her yıl farklı tema ile düzenledikleri QM Awards’ın bu yılki temasının ‘Quality is the Light.’ (Kalite Işıktır) diyerek, kalitenin turizmi aydınlatan ışığına dikkat çekmek istediklerini vurgulayan Meral, ‘’Kalitenin ışığı ve dayanışmanın birleştirici gücüyle son dönemde yaşanan olumsuzlukların yarattığı karanlığı dağıtabileceğimize inanıyorum’’ dedi.

Turizm krizlerden etkilendi

Corendon Airlines CEO’su Yıldıray Karaer de, QM Awards ve aynı çatı altında düzenlenen organizasyonların Türk turizmi için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Son dönemde turizmde yaşanan sıkıntıları da dile getiren Karaer, şunları kaydetti:

‘’Son günlerde İsrail turizmi etkilendi, uçuşlarımız etkilendi. Dün, bugün Beyrut uçuşlarımız vardı, onlar etkilendi. Belki yarın İran’dan gelen turist etkilenecek. Biri bana ‘Turizm nasıl gidiyor?’ diye sorduğunda 5 dakika kilitleniyorum. İyi mi desem, kötü mü desem, şimdi iyi ama yarın ne olur belli olmaz mı desem, bilemiyorum. Bütün değişen şartlara karşı Türk turizmini bir yerlere götürmeye çalışıyoruz.’’