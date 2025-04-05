  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Görgel: “Ecdadımızın Kutlu Mücadelesi İstiklal Madalyası ile Taçlanmıştır”
Takip Et

Görgel: “Ecdadımızın Kutlu Mücadelesi İstiklal Madalyası ile Taçlanmıştır”

5 Nisan Madalya Günü’nü yayımladığı bir mesajla kutlayan Başkan Görgel, “Bu madalya sadece bir nişan değil; birliğimizin, dirliğimizin, inancımızın ve kardeşliğimizin simgesidir. Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bu kutlu mirası aynı inanç ve kararlılıkla yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Görgel: “Ecdadımızın Kutlu Mücadelesi İstiklal Madalyası ile Taçlanmıştır”
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel
Takip Et

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

5 Nisan Madalya Günü’nü yayımladığı bir mesajla kutlayan Başkan Görgel, “Bu madalya sadece bir nişan değil; birliğimizin, dirliğimizin, inancımızın ve kardeşliğimizin simgesidir. Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bu kutlu mirası aynı inanç ve kararlılıkla yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kurtuluş mücadelesindeki destansı direnişiyle Anadolu’da bağımsızlık meşalesini yakan ve tüm mazlum milletlere umut olan Kahramanmaraş’a Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası verilişinin 100. yılında bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Fırat Görgel mesajında, “Bugün, şehrimizin onur ve gurur günü: Kahramanmaraş’ımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası verilişinin 100. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 1919 yılının Ekim ayında Sütçü İmam’ın attığı ilk kurşunla başlayan ve Maraş halkının topyekûn direnişiyle 12 Şubat 1920’de zafere ulaşan bu büyük mücadele, 5 Nisan 1925’te TBMM tarafından verilen İstiklal Madalyası ile taçlanmıştır. Bu madalya sadece bir nişan değil; birliğimizin, dirliğimizin, inancımızın ve kardeşliğimizin simgesidir. Maraş halkının inançla, azimle ve fedakârlıkla yazdığı destan; sadece bir şehrin değil, tüm Anadolu’nun istiklal yürüyüşüne ilham olmuştur” ifadelerine yer verdi.

“Kadim Mirası Yaşatmaya Devam Edeceğiz”

Maraş halkının vermiş olduğu mücadelenin tüm Anadolu’ya hatta dünyanın dört bir yanındaki mazlum milletlere ilham olduğunu vurgulayan Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ımıza İstiklal Madalyası’nı kazandıran bu eşsiz mücadele, bölgemize, ülkemize ve coğrafyamıza bağımsızlık ruhunu aşılamış; nice kahramanlık öyküsüne ışık tutmuştur. 5 Nisan Madalya Günü, bu şanlı geçmişi hatırlamak, tarihimizin aynasından bugüne bakmak ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek için bizlere sunulmuş müstesna bir zaman dilimidir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bu kutlu mirası aynı inanç ve kararlılıkla yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Şehirler
AOSB Başkanı Sütcü: “Firmalarımız bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlıyor”
AOSB Başkanı Sütcü: “Firmalarımız bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlıyor”
Dünya Bankası heyeti Hatay’da incelemelerde bulundu
Dünya Bankası heyeti Hatay’da incelemelerde bulundu
İntertim Orman Ürünleri, patili dostlara yaşam alanı sunuyor
İntertim Orman Ürünleri, patili dostlara yaşam alanı sunuyor
‘Beş duyuya hitap eden’ karnaval başladı
‘Beş duyuya hitap eden’ karnaval başladı
Halit Orhan: Kahramanmaraş’ın ticareti yeniden ayağa kalkıyor
Halit Orhan: Kahramanmaraş’ın ticareti yeniden ayağa kalkıyor
Karacabey Tarım Fuarı 13’üncü kez kapılarını açtı
Karacabey Tarım Fuarı 13’üncü kez kapılarını açtı
TBMM'de yoğun mesai sürüyor: İşte öne çıkan gündem başlıkları

TBMM Haberleri

TBMM'de yoğun mesai sürüyor: İşte öne çıkan gündem başlıkları
Halit Orhan: Kahramanmaraş’ın ticareti yeniden ayağa kalkıyor

Deprem Haberleri

Halit Orhan: Kahramanmaraş’ın ticareti yeniden ayağa kalkıyor
Bu konularda ilginizi çekebilir
TBMM deprem