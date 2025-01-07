İYC Adana Başkanı Çomu güven tazeledi

ADANA/EKONOMİ

Genel kurulda yeniden İYC Adana Şube Başkanlığına seçilen Hüseyin Nuri Çomu, “Hayatımın en onurlu en huzurlu anları İYC için çalıştığım anlar. Bu cemiyet büyüdükçe insan kaynağımız, dolayısıyla ülkemiz de gelişmeye devam edecek” dedi.

İYC’nin 1951 yılından bugüne 100’ün üzerinde İmam Hatip Okulu kurulmasına, 180 öğrenci yurdunda on binlerce öğrencinin barınmasına vesile olduğunu belirten Çomu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da yurdunda kaldığı İYC’ye bugüne kadar katkı sağlayan herkese minnettarız. Hepimiz gelip geçiciyiz. Asıl olan geride bıraktığımız eserler ve İYC gibi kurumlar” diye konuştu. Çomu, bu dönemde öğrencilerin ders çalışabilmesi için Kitap Kahve açtıklarını sözlerine ekledi.

İYC Adana’nın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Hüseyin Nuri Çomu, Mehmet Demirci, Hüseyin Öztürk, Hüseyin Turgut Bahar, Uğur Tamer, Gökhan Koç ve Murat Genç.