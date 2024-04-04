İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, kompleks bir alana sahip olacak

İZMİR / EKONOMİ

İhaleye tek teklifi sunan firma olan Odak İnşaat ile kat karşılığı yapım işi sözleşmesini imzalayan İAOSB, 142 bin metrekare inşaat alanlı çeşitli yapıları içinde barındıran kompleks bir alana sahip olacak.

Bölge sınırları içerisinde 46 bin metrekarelik hizmet destek alanı üzerine inşa edilecek olan projenin içerisinde; işyeri, satış mağazası, ticari işletmeler, ofisler vb. yapılar içeren blokların yanı sıra çarşı ve 800 metrekare büyüklüğünde çok amaçlı salon ve otopark katları yer alacak.

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, kullanım içerikleri ile ticaret, eğitim, sağlık hizmetleri gibi karma kullanım fonksiyonlarına sahip olacak projede, İAOSB’ye ait alanların kiralanması yoluyla elde edilecek gelir ile Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çalışmalarına önemli bir kaynak yaratılmış olacağını söyledi.

İAOSB ve ODAK İnşaat arasında karşılıklı olarak imzalanan sözleşmenin ardından tüm inşaat projelerinin 6 ay içerisinde hazırlanacağını açıklayan Karace, çalışmanın 3 yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirdi.