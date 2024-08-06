İzmir Enternasyonal Fuarı’nın onur konuğu İstanbul oldu

İZMİR / EKONOMİ

30 Ağustos-9 Eylül 2024 tarihlerinde “teknoloji” temasıyla ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda girişimciler, start-up’lar ve büyük teknoloji firmaları bir araya gelecek. Onur konuğu il ise İstanbul olacak. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ve İzmir’in kurtuluşunun 102’nci yıl coşkusu da Fuar’da yaşanacak.

Fuarda yapay zekâ, yenilenebilir enerji, robotik sistemler, oyun teknolojileri gibi alanlarda çalışan firmalar yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacak. Girişimcilere ve start-up’lara ayrılmış özel alanlarda, yeni iş fikirleri ve inovatif çözümler sergilenecek. Fuar, teknoloji meraklılarının potansiyellerini sergileyebileceği, fikirlerini paylaşabileceği ve geleceğe yönelik projeler geliştirebileceği bir buluşma noktası da olacak. İEF aynı zamanda kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle de dikkat çekecek. Konserler, tiyatro gösterileri, film gösterimleri, dijital sergiler ve birbirinden farklı onlarca etkinlik, ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

Onur konuğu il İstanbul

İEF’nin bu yılki onur konuğu kenti ise İstanbul oldu. İstanbul, kültürel mirası, gastronomisi ve yenilikçi teknolojik girişimleriyle ziyaretçilere zengin bir deneyim sunacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı mobil uygulaması aracılığıyla da fuar öncesinde tüm bilgilere ulaşılabilecek. Hem Apple Store hem de Google Play’den indirilebilen uygulama, Türkçe ve İngilizce olarak yayında olacak ve katılımcılara kolaylık sağlayacak. 1936 yılında, bir şehrin küllerinden doğan Kültürpark’ın kurulmasıyla başlayan serüven bugüne ulaştı. İzmir Enternasyonal Fuarı, 93 yıldır ülkemizin dünyaya açılan kapısı olmasının yanı sıra dünyadaki yeniliklerin de ilk kez sergilendiği platform oldu.