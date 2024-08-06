  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Arkas Aegean Link Regatta için geri sayım başladı
Takip Et

Arkas Aegean Link Regatta için geri sayım başladı

Arkas, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) ve IC Çeşme Marina işbirliği ile Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Belediyesi ve Çeşme Kaymakamlığı desteğiyle 2017 yılından bu yana düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta bu sene 8. kez gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Arkas Aegean Link Regatta için geri sayım başladı
Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’de yelken sporunun gelişmesi ve Çeşme’de bu sporun daha aktif hale gelmesi amacıyla düzenlenecek olan organizasyon 13 Ağustos’ta açılış kokteyli ile başlayacak, yarışmanın etapları ise 14 - 18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

7 yılda 300’den fazla yat, 3 bine yakın yarışçının katıldığı Arkas Aegean Link Regatta’nın bu yıl ana sponsorluğunu Arkas Line üstlenirken Corendon, Cevher ve FAMM Urla ise co-sponsorlar olarak güçlerini yelken sporuna katkı için birleştiriyor.

18 Ağustos’ta IC Çeşme Marina önünden yapılacak tek yarışın ardından kazananların belirleneceği Arkas Aegean Link Regatta’da kapanış partisi bu yıl Overall kategorisinde ödül alanların kupalarına kavuştuğu

Enntepe Alışveriş Merkezi 1. yılını kutluyorEnntepe Alışveriş Merkezi 1. yılını kutluyorŞehirler
KTO, Konya Ekonomi Raporu’nu yayınladıKTO, Konya Ekonomi Raporu’nu yayınladıŞehirler
‘Yeni Kahramanmaraş hızlı ve güvenli bir şekilde yükseliyor’‘Yeni Kahramanmaraş hızlı ve güvenli bir şekilde yükseliyor’Şehirler
Diyarbakır’da gündem sanayi: Toplam sanayi alanı 6714 hektara çıkacakDiyarbakır’da gündem sanayi: Toplam sanayi alanı 6714 hektara çıkacakŞehirler

 

Şehirler
Enntepe Alışveriş Merkezi 1. yılını kutluyor
Enntepe Alışveriş Merkezi 1. yılını kutluyor
KTO, Konya Ekonomi Raporu’nu yayınladı
KTO, Konya Ekonomi Raporu’nu yayınladı
‘Yeni Kahramanmaraş hızlı ve güvenli bir şekilde yükseliyor’
‘Yeni Kahramanmaraş hızlı ve güvenli bir şekilde yükseliyor’
Diyarbakır’da gündem sanayi: Toplam sanayi alanı 6714 hektara çıkacak
Diyarbakır’da gündem sanayi: Toplam sanayi alanı 6714 hektara çıkacak
Konya Büyükşehir farklı ülkelere model oluyor
Konya Büyükşehir farklı ülkelere model oluyor
Mısra Marble ihracatını yüzde 30 artıracak
Mısra Marble ihracatını yüzde 30 artıracak