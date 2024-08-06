Arkas Aegean Link Regatta için geri sayım başladı
Arkas, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) ve IC Çeşme Marina işbirliği ile Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Belediyesi ve Çeşme Kaymakamlığı desteğiyle 2017 yılından bu yana düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta bu sene 8. kez gerçekleştirilecek.
İZMİR / EKONOMİ
Türkiye’de yelken sporunun gelişmesi ve Çeşme’de bu sporun daha aktif hale gelmesi amacıyla düzenlenecek olan organizasyon 13 Ağustos’ta açılış kokteyli ile başlayacak, yarışmanın etapları ise 14 - 18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
7 yılda 300’den fazla yat, 3 bine yakın yarışçının katıldığı Arkas Aegean Link Regatta’nın bu yıl ana sponsorluğunu Arkas Line üstlenirken Corendon, Cevher ve FAMM Urla ise co-sponsorlar olarak güçlerini yelken sporuna katkı için birleştiriyor.
18 Ağustos’ta IC Çeşme Marina önünden yapılacak tek yarışın ardından kazananların belirleneceği Arkas Aegean Link Regatta’da kapanış partisi bu yıl Overall kategorisinde ödül alanların kupalarına kavuştuğu