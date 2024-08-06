Diyarbakır’da gündem sanayi: Toplam sanayi alanı 6714 hektara çıkacak

MAHİR SOLMAZ / DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mevcut durum, devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmaları ve bu bölgelerde hedefledikleri projeleri Ekonomi Gazetesi’ne anlattı. Kentin devam eden yatırımlarla kısa sürede sanayi yatırımlarında önemli bir seviyeye erişeceğine dikkat çeken Murat Zorluoğlu, “Yerli ve yabancı yatırımcılarımız için alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlamak için hızlı bir çalışma içindeyiz. Bu sayede Diyarbakır OSB'leri cazibe merkezi haline gelecek. Diyarbakır OSB’de eklenecek olan 5. Etap ile birlikte toplam OSB alanı 1.147,80 hektara ulaşacak. Karacadağ OSB’nin uzun vadede toplam alanının 5.297 hektara çıkaracağız. Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin alanı 269,2 hektar büyüklüğüne ulaşacak. Tüm bu cazibe merkezlerimizin tamamlanmasıyla kentimizde toplamda 6.714 hektar alanda sanayi üretimi yapacağız” dedi.

Diyarbakır OSB’de 5. etabın imar planı hazırlanıyor

Diyarbakır OSB’nin 4 etaptan oluştuğunu belirten Vali Zorluoğlu, toplam alanının 915,8 hektar olduğunu söyledi. Diyarbakır OSB’deki doluluk oranının ise %83,60 seviyesine yükseldiğini aktaran Zorluoğlu, şöyle devam etti: “Diyarbakır OSB’de toplam parsel sayısı 392 oldu. Sanayi parsel sayısı da 376’dır. 1. 2. 3. ve 4. Etap OSB alanında tahsis işlemi yapılmış 385 adet firma bulunuyor. Tahsis işlemi yapılan 271 firma üretim aşamasında, 73 firma inşaat aşamasında, 30 firma ise proje aşamasında bulunuyor. Diyarbakır OSB’ de yaklaşık 20 bin kişi olan istihdam sayısı 5. Etabın devreye girmesi ile birlikte 25.000 kişinin üzerine çıkacak. Ayrıca eklenecek olan 5. Etap ile birlikte toplam OSB alanı 1.147,80 hektara ulaşacak. Diyarbakır OSB 5. Etap çalışmaları kapsamında yer seçimi kesinleştirilmiş olup, imar planı yapım aşamasına geçildi. İmar planı onaylandıktan sonra; söz konusu genişleme alanına ait tüm altyapı projeleri atıksu, yağmur suyu, yol, içme suyu, doğalgaz, elektrik, telekomünikasyon dahil olmak üzere hazırlanacak ve bakanlığın onayına sunulacak.”

Karacadağ OSB 5.297 hektar büyüklüğe ulaşacak

Karacadağ OSB'nin kuruluş protokolünün 28 Aralık 2018 tarihinde imzalandığını anımsatan Murat Zorluoğlu, “Şanlıurfa karayolu 28'inci kilometrede bulunan OSB alanımızın büyüklüğü 297 hektardır. Sanayi parsel sayımız ise 143 oldu. Ocak 2024 itibariyle arsa talebinde bulunan firma sayımız 330’a ulaştı. Bu başvurular teknik komisyonun detaylı incelemesinin ardından müteşebbis heyet tarafından titiz ve hakkaniyetli bir şekilde değerlendirilerek yer tahsisi kararı alınmaktadır. Şimdiye kadar 34 firmamıza 36 sanayi parselini tahsis ettik. Bu tahsislerle birlikte üretime geçilmesi durumunda en az 2 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Mevcut alanda yatırımların tamamlanması halinde ise toplamda 10 bin kişinin istihdam edilmesini öngörüyoruz. OSB’ye yatırım yeri tahsisi için başvuru sayısı çok olduğu için yeni genişleme alanına yönelik çalışmalara devam ediyoruz” diye konuştu.

Tekstil İhtisas OSB, 2’nci genişlemeyle 269,2 hektara ulaşacak

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ise 129 hektarlık alan üzerinde kurulduğuna değinen Vali Murat Zorluoğlu, “Burada 75 firmaya yer tahsisi yapıldı. Bu firmalar 4,92 Milyar TL’lik sabit yatırım, 13.968 kişilik istihdam taahhüdünde bulunuyor. Hali hazırda 50 firmamız üretime geçti. Bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 5.159 oldu. 1. genişleme alanı 12,8 hektar olup, bu alanın eklenmesi ile mevcut OSB alanı 141,80 hektar büyüklüğe ulaştı. 2. genişleme alanı 127,4 hektardır. Bu alanın ilave edilmesi ile toplam OSB alanı 269,2 hektar olacaktır" diye konuştu.

Gıda ihtisas OSB için hazırlıklar sürüyor

Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi OSB hakkında da bilgiler veren Vali Murat Zorluoğlu , Silvan'da Silvan Barajı ile entegre olarak bölgedeki tarımsal üretime de katkı sağlayacak Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili uygun yerlerin belirlenmesi amacıyla ilçeye saha ziyaretleri yapıldığını , uygun alanın belirlenmesine müteakip gerekçe raporu hazırlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunulduğunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Silvan ilçesi Başdeğirmen Mahallesi 458 nolu parsel sınırları içerisinde bulunan, yaklaşık 279 hektar büyüklüğündeki alanın, Organize Sanayi Bölgesi olarak uygun görülmesine karar verildiğini söyledi.

Diyarbakır'ın Türkiye’nin en çok nüfusa sahip 12. ili olduğunu da sözlerine ekleyen Zorluoğlu “30 yaş altı genç nüfus sıralamasında ise 1.041.024 kişi ile Türkiye’nin 9. büyük ili konumundadır. Genç nüfus yapısına sahip Diyarbakır’da yapılacak yeni yatırımlarda, gerek mavi yaka gerekse beyaz yaka insan kaynağı gruplarında eleman sıkıntısı yaşanmayacaktır” diye belirtti.