AKİB, Temmuz ihracatında 1,32 milyar dolara ulaştı

MERSİN / EKONOMİ

İhracat rakamlarını değerlendiren Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Başkanı Fatih Doğan, Temmuz ayında 22,5 milyar dolarlık ülke ihracatına yüzde 6,9’luk destek verdiklerini kaydetti. Yılın yedinci ayında en yüksek ihracat değerlerine demir-çelik, kimya ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde ulaşıldığını aktaran Doğan, “Demir-çelikte yüzde 79, hayvansal gıdada yüzde 75 oranında ihracatımızı artırdık. Hazır giyimde bu oran yüzde 21, mobilyada yüzde 9, yaş meyve sebzede yüzde 5, kimyada yüzde 2 oranında yansıdı. Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz 411,1 milyon dolar ihracatla birinci, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 390,3 milyon dolarla ikinci, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 139,7 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı” dedi.

İlk sırada Mısır var

Söz konusu dönemde en yüksek değerlere Mısır, Irak ve Hollanda pazarlarında ulaştıklarını belirterek, hacimde Mısır, Ukrayna, Yunanistan, Slovenya ve Birleşik Krallık pazarlarında rekor düzeyde artışlar sağladıklarını ifade eden Doğan, “AKİB olarak Temmuz’da en fazla ihracatı yüzde 365 artış ve 106,7 milyon dolarla Mısır’a gerçekleştirdik. Irak, yüzde 29 artış ve 100,5 milyon dolarla ikinci sırada, Hollanda yüzde 30 artış ve 87,5 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. İhracat hacmini en fazla artırdığımız ülkelerde Mısır’ın ardından yüzde 187 artış ve 34,1 milyon dolarla Ukrayna, yüzde 149 artış ve 25,3 milyon dolarla Yunanistan, yüzde 122 artış ve 3,9 milyon dolarla Slovenya, yüzde 100 artış ve 35,5 milyon dolarla Birleşik Krallık geldi. 7 ayda yüzde 19 artışla 9,89 milyar dolar ihracat değerine eriştik. Son 12 aylık performansta ise 17,7 milyar dolar seviyesine ulaştık” diye konuştu.

Maliyet ve kur dengesi bekleniyor

Kur politikası, sert rekabet ortamı, enerji ve girdi maliyetlerindeki yüksek artışlara rağmen küresel arenada sahip oldukları kazanımları korumaya çalıştıklarını vurgulayan Doğan, “Yıllık bazda üretim maliyetleri en az iki katına çıkarken, bazı sektörlerde bu oran yüzde 120’leri aştı. Döviz kuru artışı yaklaşık yüzde 23 düzeyinde kaldı. Girdi maliyetleri ve kur arasındaki dengesizlik nedeniyle Türk ihracatçıları zorlanıyor. Girdi maliyetleri ve kurun dengelemesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.