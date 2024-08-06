Adana’dan giden 10 milyon sazan suyla buluştu

ADANA / EKONOMİ

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü kullanımında iken dört yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne devredilen Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda yavru sazan balığı yetiştiriliyor. Yavru sazan balıkları Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün belirlediği programa göre ülke genelindeki iç sulara bırakılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, bu yıl Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda 12 milyon adet yavru balığın üretildiğini ve yaklaşık 10 milyon balığın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün programı kapsamında 12 ile gönderildiğini söyledi. Kökçüoğlu, “Bu 12 ildeki 226 göl ve gölete bizim göndermiş olduğumuz balıklar bırakıldı. Bundan sonra da üretim kapasitemizi daha yukarı çıkararak ülkemiz sularını balıklandırmak için üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Her Adanalı için bir balık bırakıldı

Çalışmalar kapsamında ayrıca; daha önce Seyhan Baraj Gölü’ne balık bırakma programına katılan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana’daki göl ve göletlere her Adanalı için 1 adet balık bırakılacağını açıklamıştı. Adana’daki 30 göl ve gölete 1 milyon 500 bin balığın bırakılmasının ardından sayının 2 milyon 250 bine tamamlanması için İl Müdürü Kökçüoğlu’nun katılımıyla Seyhan Baraj Gölü’ne 750 bin adet daha yavru sazan balığı bırakıldı. Kökçüoğlu, “Daha önce bıraktığımız 1 milyon 500 bin balığa ilave olarak 750 bin yavru sazan balığını daha burada bırakmış olduk. Böylece her Adanalı için kentteki göl ve göletlere bir balık bıraktık” diye konuştu.