Konya Büyükşehir farklı ülkelere model oluyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Akyokuş Kasrı’nda düzenlenen eğitim programının açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Koyuncu, Büyükşehir Belediyesi olarak akıllı şehircilik alanında birçok uygulama gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu uygulamalar vatandaşlarımızı merkezine alarak çevreyi, doğal kaynakları, yeşil teknolojiyi ve sürdürülebilirliği ön planda tutmaktadır. Bilgi birikimimizi diğer şehirler ve ülkelerle de paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’nin tecrübesinden faydalanıyoruz”

Irak Çevre Bakan Yardımcısı Jassim Abdul Aziz Hamadi Al-Falhi de, ev sahipliği için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Türkiye-Irak arasındaki ilişkilerimizin güvenlik, ticaret ve dijital alanda şu anda en zirvede olduğu dönemi yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en son ziyaretinden sonra birçok girişim söz konusu oldu. İnşallah bunun gerisini getiririz. Bizler de burada Türkiye’nin tecrübesinden faydalanıyoruz. Ülkemizde ciddi bir imar ve kentsel dönüşüm söz konusu şu anda. TİKA ile yaptığımız bu iş birliğinin arkasındayız” dedi.

Irak Başbakanlığı Dijital Dönüşüm Danışmanı Dr.Hassan Al-Khatib de iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Irak’taki çeşitli belediyelerden yöneticilerin de katıldığı Akıllı Şehir Uygulamaları ve Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Eğitimleri programı 7 Ağustos’a kadar farklı başlıklarda devam edecek.

Kentsel dönüşüm programı

TİKA bünyesindeki Eğitim Projeleri Koordinatörlüğü tarafından oluşturulan Kentsel Gelişim Programı, dost ve kardeş ülkelerin şehirleşmelerinin Türkiye’deki tecrübe paylaşımlarını kapsayan bir eğitim programıdır.