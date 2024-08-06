Mısra Marble ihracatını yüzde 30 artıracak

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Faaliyete 2021’de başlayan, o günden bu yana Çin, Mısır, Hindistan ve Dubai başta olmak üzere Amerika’ya ve Avrupa ülkelerine ihracat yapan Mısra Marble, Isparta Yalvaç’taki mermer ocağı ve İzmir showroom ofisiyle kısa sürede mermer sektöründe kendisine önemli bir yer edindi. Mısra Marble Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Çelik, önümüzdeki yıl gerçekleştirmeyi planladıkları ocak, fabrika ve showroom yatırım hedeflerini paylaşarak, ihracatlarını da yüzde 30 artırmayı öngördüklerini söyledi.

İnşaat, iç mimari ve turizm gibi alanlarda mermerin önemine değinen Çelik, “Türkiye'nin zengin doğal kaynakları sayesinde, Türk mermeri dünya çapında tanınan ve tercih edilen bir ürün haline geldi. Biz de butik üretim ve yüksek kaliteye odaklanarak, ürünlerimizi dünya pazarında değerinde ihraç etmeyi başardık. 2024 yılı sonunda ihracatımızı yüzde 30 artırmayı öngörüyoruz. Bu yılı yüzde 15 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

“2025’te fabrika inşaatına başlayacağız”

Önümüzdeki yılın ilk yarısında fabrika inşaatına başlayacaklarını ve ikinci ocaklarını açacaklarını aktaran Çelik, “Fabrika yatırımımızı tamamladıktan sonra Amerika ve Orta Doğu pazarına ebatlı ürünlerimizle hitap edeceğiz. 2025 yılının bahar aylarında ise Amerika’da ve Dubai’de showroom açma hedefimiz var. Bu iki yatırımımızı yaptıktan sonra, 2025 yılının ikinci yarısında tasarım ve mimari ofisimizi de açarak, projelerde hem ürünlerimiz hem de mimari tasarımlarımız ile uçtan uca entegrasyonu sağlamak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Büyük projelere imza attıklarını ve dünya çapında ilerlediklerini söyleyen Çelik, “Mısır, Avustralya, Hindistan, İtalya ve Çin gibi ülkelere ihracat yaparak uluslararası arenada kendimizi kanıtladık. Dünya sıralamasında yer almayı hedefliyoruz. Firmamızı daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Türk mermerinin dünya çapındaki başarısına büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Kadınların adını sektörde büyük harflerle yazacağız”

4 yıldır faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürerek, kadınların da bu sektörde başarıyla yer alabileceğini kanıtladığını dile getiren Çelik, “Son yıllarda, sektörde kadınların daha fazla ön plana çıktığını görmek beni çok mutlu ediyor. Bu yolda benimle birlikte yürüyen ve liderlik gösteren tüm kadın arkadaşlarımı içtenlikle tebrik ediyorum. Kadınların adını sektörde büyük harflerle yazmayı hedefliyoruz. Ayrıca, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) üyesi olarak, iş dünyasında kadınların daha aktif ve güçlü bir şekilde yer alması için çalışmalara katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sektörde kadın liderlerin sayısının artması, sektöre yeni bir dinamizm ve bakış açısı kazandırdı. Kadınların bu alanda da büyük başarılara imza atabileceklerine inanıyoruz” diye konuştu.