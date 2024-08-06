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Olimpiyat fenomeni Dikeç, ATO Başkanı Baran’ı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, olimpiyatta Türkiye’ye temsil eden ve atış stiliyle dünya çapında fenomen haline gelen Milli Sporcu Yusuf Dikeç ve antrenörü Osman Erdinç Bilgili’yi konuk etti.

Haber Merkezi
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Olimpiyat fenomeni Dikeç, ATO Başkanı Baran’ı ziyaret etti
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ANKARA (EKONOMİ) -  Ankara Ticaret Odası’nda gerçekleşen görüşmede ATO Başkanı Baran, 10 Metre Havalı Tabanca Karışık Takım müsabakasında Şevval İlayda Tarhan ile birlikte ikinci olan Milli Sporcu Yusuf Dikeç’i kutladı.ATO Başkanı Baran, “Paris 2024 Olimpiyatlarından ülkemize gümüş madalya ile dönen sporcularımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Türkiye’nin, spor müsabakalarında ülkeyi temsil eden milli sporcuların her türlü başarısına çok sevindiğini belirten Baran, “Spor alanında dünyada hak ettiğimiz yere doğru ilerliyoruz. Uluslararası müsabakalardan ve en son da olimpiyat oyunlarından güzel haberler gelmeye başladı. Bayrağımızı Olimpiyat Oyunları’nda dalgalandıran sporcularımızın başarısı ülke olarak hepimizin moralini yükseltiyor” dedi.

Uluslararası arenada başarı sağlayan sporcuların, genç sporculara iyi örnek teşkil ettiğini de kaydeden Baran, “Ortaya koyduğunuz bu başarı, Türk sporcusunun kendine olan güveninin yükselmesine büyük katkı sağlıyor. Genç sporcularımız da bu başarıların üzerine koyarak ülkemize yeni sevinçler yaşatacaktır” diye konuştu.

Milli Sporcu Yusuf Dikeç de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ay yıldızlı bayrağı altında 2024 Paris Dünya Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Sabrettik ve çok çalıştık, çok çalışınca da gümüş madalyayı kazandık” dedi. Atıcılık hayatında 5’i Dünya ve 4’ü Avrupa Şampiyonası madalyaları olmak üzere uluslararası müsabakalardan 45 madalya aldığını kaydeden Dikeç, Olimpiyat Oyunları’ndan önce disiplinli bir şekilde günlük antrenman yaptığını, yaşanan aksiliklere rağmen antrenman yapmayı hep sürdürdüğünü anlattı. Dikeç, başarının bir ekip işi olduğunu ve kazandığı başarıda, antrenman yaptığı poligonu açan görevliden, antrenörüne kadar pek çok kişinin payı olduğunu da dile getirdi.

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