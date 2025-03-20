İzmir Ticaret Odası heyetinden “Ankara” mesaisi

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Ticaret Odası heyeti, tamamlandığında İzmir’e büyük katkı sağlayacak İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Kampüsü, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi, Kemalpaşa Lojistik Merkezi başta olmak üzere devam eden projeleri için 6 saat süren Ankara mesaisinde önemli temaslarda bulundu.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cemal Elmasoğlu ve Emre Kızılgüneşler ile Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Salkım ve Mehmet Şahin Çakan’dan oluşan heyetin ilk durağı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri, İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan oldu. İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya’nın da katıldığı ziyarette, İZTO heyeti İnan’a yeni görevinde başarılar diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile devam eden Ankara ziyaretlerinde, İzmir’de devam eden projeler tüm detaylarıyla aktarıldı, kent gündemindeki konular değerlendirildi. İzmir’e ivme kazandıracak yeni projeler için görüş alışverişinde bulunuldu.

DİKİLİ TDİOSB tam gaz devam edecek

Heyet, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Dr. Ahmet Bağcı ve Ebubekir Gizligider’i de ziyaret etti. Bakan Yardımcıları, özellikle Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, bürokratik sürecin hızlanması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Kısa sürede önemli temaslarda bulunduklarını ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Görüştüğümüz isimler aktardığımız tüm konuları dikkatle dinledi. Bürokratik süreçlerin hızlanması için gerekli yönlendirmeleri yaptı. Kendilerine Odamızın projelerine ve İzmir’e verdikleri değer için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Projelerimiz İzmir’de fark yaratacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Kampüsü, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi ile Kemalpaşa Lojistik Merkezi projelerinin hızla devam ettiğini belirten Özgener sözlerine şöyle devam etti: “Kentimize son teknoloji ile donatılmış bir eğitim yuvası kazandırmak hedefiyle, tamamen kendi kaynaklarımızla projelendirdiğimiz İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Kampüsümüzün birinci etap kaba inşaatının yüzde 98’i tamamlandı. Kampüsümüzün ilk etabını önümüzdeki yılsonuna kadar açmayı planlıyoruz. Dikili TDİOSB’de 2025 yılının son çeyreğinde ilk domatesimizi yetiştirmek istiyoruz. Kemalpaşa Lojistik Merkezimizin ise 2 yıl sonra tamamlanacağını öngörüyoruz. Bu projelerin her biri ülkemiz, kentimiz için çok değerli. Tamamlandıklarında çok farklı bir İzmir’den bahsedeceğiz. Eğitim, tarım, lojistik anlamında başka bir seviyeye geçeceğiz. Ankara temaslarımız bu nedenle bizim için çok önemliydi”