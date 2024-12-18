İzmir Ticaret Odası üyelerine 46 milyon TL fuar desteği sağladı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’de üyelerine düzenli olarak fuar teşviki veren ilk ve tek oda olan İzmir Ticaret Odası (İZTO), 2024 yılında bir rekora imza atarak üyelerine 46 milyon TL fuar desteği sağladı.

Pandemi sonrasındaki süreçte fuarcılık çalışmalarının hız kazandığına dikkat çeken İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “2024’te son 5 buçuk yılın toplam destek tutarına yakın destek ödemesi gerçekleştirildi. 2025’te daha çok ülkeye ve fuara ulaşmayı hedefliyoruz. Üyelerimizin farklı pazarlara açılmasına katkı sağlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Fuarcılık hizmetlerini yalnızca ticari olarak değerlendirmediklerini, İzmir’in fuarcılığın gelişmesi konusunda önemli bir misyon üstlendiğini dile getiren Özgener, “Tarihimizden gelen bu motivasyon bizi bu alanda fark yaratacak çalışmalar yapmaya itiyor. 2025 yılında daha fazla üyemizle, daha çok fuara katılacağız. Bu çalışmaların meyvelerini, daha fazla pazara, daha fazla iş hacmine, daha çok ihracata ulaşarak toplayacağımıza inanıyoruz” dedi.

2018 yılı Nisan ayından 2023 yılı sonuna kadar üyelerine toplam 49 milyon 721 bin TL destek ödemesi yapan İzmir Ticaret Odası, sadece 2024 yılında, 5 buçuk yıllık destek tutarının tamamına yaklaşarak üyelerine 46 milyon TL fuar desteği sağladı. Yurt dışı organizasyonlarını Avrupa ve Orta Doğu dışına taşıyan İzmir Ticaret Odası, üyelerini Uzak Doğu ve Amerika kıtasındaki fuarlarla buluşturdu. Güney Kore’de Seul ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Los Angeles’a fuar organizasyonları düzenlendi.

İZTO, 2024 yılında yurtiçi ve yurtdışındaki fuarlara katılan 573 üyeye stantlı katılım teşviki verirken, bin 678 üyenin katılımıyla yurtiçindeki önemli fuarlara ziyaret organizasyonları düzenledi. Bu organizasyonlara katılan bin 238 üyeye konaklama teşviki verildi. Yurt dışı fuarlara düzenlenen ziyaret organizasyonlarına katılan üye sayısı 2023 yılında 20 organizasyon kapsamında 520 iken, bu yıl toplam 31 yurtdışı fuara düzenlenen ziyaret organizasyonlarına 576 üye katıldı. 2024 yılında toplam, 2 bin 827 üye İZTO’nun fuar desteklerinden faydalandı