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İzmir’de “İtalya” rüzgarı

İzmir Ticaret Odası’nın İzmir’in sağlık turizminden aldığı payı artırma hedefiyle başlattığı projenin ilk ayağı başarıyla tamamlandı.

Haber Merkezi
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İzmir’de “İtalya” rüzgarı
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İZMİR / EKONOMİ

Kentte sağlık alanında yapılan çalışmaları yerinde incelemeleri için Roma ve Milano’dan İzmir’e getirilen 19 kişilik İtalyan heyet, 3 günde 7 büyük hastaneyi ziyaret etti, 180’in üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.  İki ülke arasında geliştirilecek iş birliklerine katkı sağlayacağı düşünülen projenin, önümüzdeki süreçte başka ülkelere yönelik de planlanması hedefleniyor. İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde İzmir-İtalya Sağlık Turizmi Toplantısı düzenlendi.

Özgener: İtalya ile sağlık turizmi hacmimiz büyüyecek

İzmir’in her yaştan, her ülkeden, her sektörden girişimciye kucak açmasıyla öne çıkan bir kent olduğunu ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Hastalıkları telkin ile iyileştirmeyi geliştiren kadim coğrafyanın emanetçileri olan biz İzmirliler, teknolojinin ve modern tıbbın birleşimi ile uzayan yaşam süresinin çok daha kaliteli ve sağlıklı geçirilmesini de gündemimizin ilk sıralarına aldık. 30’dan fazla ülke ve 65’in üzerinde şehirden kentimize yapılan seferleri sağlık turizmindeki potansiyelimiz için de bir fırsat olarak gördük. Bugün bizleri bir araya getiren bu projeden sonra İtalya ile sağlık turizmi hacmimizin büyüyeceğine inanıyoruz” dedi.

180’nin üzerinde ikili iş görüşmesi

Konuşmaların ardından, İtalyan firmalar ile İzmirli firmalar sağlık turizmini alanında yapılacak iş birliklerini geliştirmek için 3 saat içinde, 180’nin üzerinde ikili iş görüşmesi yaptı.

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