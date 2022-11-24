“İzmir’i yazılım merkezi yapacağız”

Duygu GÖKSU



İZMİR - Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği (YABİSAK) İzmir’e yazılımcıları çekmek için faaliyetlerini sürdürüyor. YABİSAK Başkanı Faruk Güler, İzmir’i yazılımda merkez haline getirme hedefiyle çalıştıklarını dile getirdi.

İzmir’de yüksek katma değerli üretim yapan, teknolojiyi çok iyi kullanan şirketler bulunduğuna ve önümüzdeki 20 yılda, üretim şirketlerinin aynı zamanda yazılım, bilişim ve teknoloji şirketleri haline geleceğine dikkat çeken Güler, “Dünyanın her yerinde, her endüstride bu değişim gerçekleşecek. Kendimizi bu gelişmelere göre organize etmemiz lazım. Geleceğin şirketlerinin bu alanda yetişmiş insanlara ihtiyacı var. İzmir’de de bu alanda dağınık, küçük ve az sayıda şirket bulunuyor. Şirketlerin İzmir’e gelmeme nedeni İzmir’de bu alanda yetişmiş insan gücünün az sayıda olmasıyken, yetişmiş insan gücünün gelmeme sebebi de bu alanda gelişmiş şirketler olmaması. Ancak, İzmir’in yazılım sektöründe potansiyeli çok yüksek” dedi.

Beş yıl önce YABİSAK olarak yola çıktıklarında Ege Serbest Bölgesi’nde (ESB) hiçbir yazılımcı şirket bulunmadığını hatırlatan Faruk Güler, “Bugün ise 30’un üzerinde yazılımcı şirket var. İzmir’de her şey var. Bizim bunu organize etmemiz gerekiyor. Bu alanda yetişmiş insan gücünü artırmak için üniversitelerle ortak eğitim projeleri yapıyoruz. En büyük amacımız Türkiye’de ve yurt dışındaki şirketleri buraya çekerek, İzmir’i yazılımda bir cazibe merkezi haline getirmek” diye konuştu.

“Sektör İzmir’de yatırım yapacak yer bulamıyor”

İzmir’de oluşturulan ekosistemle birlikte bu alanın da kendi kendini besleyerek çığ gibi büyüdüğünü dile getiren Faruk Güler, “Sektör, özellikle İzmir’de büyümek istiyor. Şu an yatırım yapacak yer bulunmuyor. ESB’de yerler doldu, Batı Anadolu Serbest Bölgesi’ni kurduğumuzda buraya da yatırım almak için sınırlı imkanlarımızı zorluyoruz. Teknoparkların da sayıca artması şirketlerin İzmir’e gelmesine ön ayak olacak. Dünya çapında bilinen şirketleri de buraya çekmek istiyoruz. Avrupa’da İspanya bu konuda çok önde gidiyor. ‘Barcelona kadar olmamız lazım’ diyerek yola çıktık. Mevcut şirketleri satın alan büyük şirketler İzmir’de yer almaya başladı” ifadelerini kullandı.

Yazılım alanında tecrübeli insanları buraya çekmenin yanı sıra insan kaynağını yetiştirmeyi sağlayıcı programlar geliştirdiklerini söyleyen Faruk Güler, “İzmir Kalkınma Ajansı işbirliği ile şirketlerin ihtiyacı olan ama bilgisi eksik olan insanların eğitim finansmanını sağlıyoruz. Yazılımcı yetiştirmek üzere eğitim programlarını, çeşitli kurumlarla ortaklaşa yapıyoruz. Yazılımcıları, yeni yazılımlarla ilgili eğitim verilmesi için destekliyoruz. Öte yandan, eğitimi yazılım olmayan ama üniversite mezunlarını 6 aylık bir süre ile eğitim almasını sağlayıp yazılımcı sertifikası ile eğitim kurumlarından mezun edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yazılımcılar finansmana erişimde zorlanıyor”

Özellikle gelişmekte olan küçük ve orta ölçekli yazılım şirketlerinin finansmana erişimde zorlandıkları durumda izleyebilecekleri yolu göstermek istediklerini belirten Güler, “Bu şirketlere yatırım yapacak büyük fonlar var. Bu fonlar sadece para vermiyor, aynı zamanda yeni ortaklıklar, işlerini büyütecek yeni partnerler buluyor. Ayrıca bazı fonlar vergi avantajı da sağlıyor. Bunları takip etmek ise zor ve ayrı bir ihtisas alanı. Henüz büyümemiş şirketlerde böyle ihtisaslaşmış insanlar yok. Gelişmekte olan şirketleri büyütmek de bizim görevimiz” dedi.

Şirketler fonlara erişimle ilgili bilinçlendirilecek

YABİSAK olarak, Endeavour Türkiye işbirliğiyle yapacakları Teknoloji, Yazılım, Bilişim Şirketleri Girişim Sermayesi Buluşmaları’na 200’e yakın katılım beklediklerini belirten Faruk Güler, şu bilgileri verdi: “Burada teknoloji, bilişim şirketlerine ve girişim sermayesi fonlarına yatırımlarda sağlanan vergi avantajları ile girişim sermayesi fonlarına erişimde ve yatırımda ortaya çıkmış başarı hikâyeleri de anlatılacak.”