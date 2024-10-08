İZTO Başkanı Özgener: İzmir Spor Zirvesi vizyon buluşmasına dönüşecek

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Spor Zirvesi'nin yıllar ilerledikçe bir vizyon buluşması olmasını sağlamanın en büyük amaçları olduğunu vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, zirvenin İzmir’in sporunu ve sporcularını zirveye taşımanın en önemli adımlarından biri olacağını, sporu ve ekonomiyi hep birlikte ayağa kaldıracağını söyledi.

Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı organizasyonların Türkiye'nin uluslararası alanda ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini kaydeden Özgener, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonun İtalya ve Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini hatırlattı. Bu organizasyonun bugüne kadar Türkiye’de yapılmış en büyük sportif etkinlik olacağını söyleyen Özgener, “Bu önemli gelişme vesilesiyle ülkemiz adına büyük bir mutluluk duyarken, ev sahibi kentler arasına İzmir’in de olması gerekiyor. Ülkemiz ilk kez bir Avrupa şampiyonasına ev sahipliği yaparken, gerek tarihi ve kültürel mirası, gerek Ege ve Akdeniz coğrafyasının buluşma noktası olması, gerek ise sadece yurt içi değil yurt dışına da uzanan lojistik ağıyla İzmir’in altın değeri taşıdığına inanıyorum” diye konuştu.

Cemil Tugay: Kararlılıkla harekete geçeceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “İzmir’in çok başarılı sporcuları var, İzmir’in organizasyon becerisi yüksek yöneticileri var, İzmir’in pek çok tesisi ve olanakları var. İzmir aslında tarihsel olarak her zaman bir spor kenti olmuş ve buradan gelen bir karakteristiği var. İzmir’de sporun gelişimine katkı vermek isteyen iş insanları var. Kamu kurumlarını paydaş haline getirmeye çalışan kamu yöneticilerimiz var. Planı ortaya koymak ve kararlılıkla harekete geçmek bize görev olarak düşüyor. İzmir Spor Zirvesi’ne benzeyen toplantıları sürdüreceğiz. İzmir’in spor eylem planını belirleyecek eylemleri önümüze koyarak yol haritası çizeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tugay, aktif bir Spor İzmir mobil uygulaması olduğunu, yapay zekadan daha fazla yararlanarak bu uygulamayı geliştireceklerini sözlerine ekledi.