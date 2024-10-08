Mehmet Esra Cansız Kütüphanesi açıldı

Mahir SOLMAZ / DİYARBAKIR

3 bin metrekare alan üzerine kurulan ve dört dersliği ve dört toplantı salonu bulunan kütüphanenin açılışı için gerçekleştirilen programın ilk konuşmasını Dicle Üniversitesi Rektör Vekili Aytaç Coşkun yaptı. Coşkun, böylesi bir eseri Diyarbakır’a Dicle Üniversitesine kazandırdığı için Cansız çiftine teşekkür etti.

Daha sonra konuşan iş insanı Mehmet Cansız ise kütüphanenin 6 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlandığını belirtti.

Cansız “Son derece estetik ve kullanışlı bir kütüphaneyi üniversitemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bu nedenle bu eserde emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Kıymetli öğrenci kardeşlerime bir mesaj vermek istiyorum. Çok çalışacaksınız asla pes etmeyeceksiniz asla umudunuzu yitirmeyeceksiniz. Düştüğünüz yerden tekrar kalkmayı bileceksiniz. Bu eseri yaparken şöyle düşündüm. Ferah bir yapı olsun istedim. Huzurlu olsun , huzur veren bir ortam olsun istedim. Son mesajımda iş insanlarına , hayatta iken böyle eserler bırakın” dedi.