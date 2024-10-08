EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: İzmir cari açık vermeyen tek şehir

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) üyelerini bilgilendirmek, konu ve taleplerini almak, çözüm önerilerini istişare etmek, güncel ve ekonomik değerlendirmelerde bulunmak üzere EBSO ‘Bölgesel Üye Buluşmaları’ düzenledi. Buluşmaların birincisini EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın katılımı ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinin ev sahipliğinde, Kemalpaşa ilçesinde faaliyet göstermekte olan sanayicilerle gerçekleştirildi.

İzmir genelinin üretimlerine ve ticaretine değinen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Yıl bazında yapmış olduğumuz ihracat, ithalatımızdan 5 milyar TL fazla. Cari açık vermeyen tek il biziz. Bütün iller bizim gibi olsa Türkiye cari açık vermeyen bir konumda olacak” ifadelerini kullandı.

‘Ara eleman yok, aranan eleman var’

Eğitimde işsizlik yok mesleksizlik yok başlığı altında olduklarını vurgulayan Yorgancılar, “Ara eleman, gri eleman diyorlar bunlar yok aranan eleman vardır. Bu eğitimi verecek yerler meslek yüksekokullarıdır. Kavram Meslek Yüksekokulu var İzmir’de. Bu okul YÖK’e bağlı çalışıyor, sanayici kaynakçı bulmakta çok zorlanıyor. Okulumuzla bu durumu konuştuk, şu an burada kaynakçı eğitimi veriliyor. AB’den aldığımız para ile fırınlarla ilgili materyaller aldık, Karabağlar’daki bir okula koyduk, şu anda 5 bin 800’e yakın kişi mezun oldu. Oteller ve pastanelerde çalışıyorlar. Evde oturan bir kişinin sistemin içine girerek para kazanması hedefimiz var. İzmirli işsizler kazandı” dedi.

‘Kemalpaşa 10 yıl içinde Kocaeli gibi olacak’

Sanayicinin arsa ve yer konusunda zorluk yaşadığını belirten Yorgancılar, “Burası 10 yıl içinde Kocaeli gibi olacak. Konutlar buradan ayrılacak. Çünkü İzmir’de başka bir sanayi arsası yok. Burada ekonominin dokusu çok geniş. Burada herhangi bir sektörün durgunluğa girmesi diğer üretimleri o kadar etkilemiyor. Bursa’da otomotivde bir durgunluk olursa sektör etkileniyor, burası öyle değil” ifadelerini kullandı.

KOSBİ, 2025’e kadar 1,3 Milyar TL yatırım ile altyapı hedeflerini tamamlayacak

İzmir’in en büyük organize sanayi bölgesi olan İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin (KOSBİ) her geçen gün büyüyüp geliştiğini aktaran KOBSİ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, “Bu bölge, yalnızca Ege Bölgesi’nin değil, Türkiye genelindeki sanayiye de yön veren, önemli bir merkez haline geldi. Alt yapı çalışmalarımız hızla devam ediyor. 2023-2024 yıllarında yenilediğimiz doğalgaz, elektrik, atık su, içme suyu ve yağmur suyu alt yapılarının sathi kaplamaları yapılarak yollarımızın asfaltlama işlemlerine başlanacak. Bu çalışmalar için 2024 yılı itibarıyla toplam 225 milyon TL harcanmış olup, yıl sonuna kadar 55 milyon TL daha yatırım yapılması planlanıyoruz. 2025 yılına geldiğimizde ise, Sanayi Bakanlığı’ndan onaylanan 1,3 milyar TL’lik kredi ile yol ve altyapı çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz.