İzmirli kadınlardan “Sanatta Girişimcilik Projesi”

İZMİR / EKONOMİ

Fotoğraf, resim, karikatür, seramik, cam, öykü, mural, kukla, dokuma, video art, film, müzik ve tiyatro alanlarında faaliyet gösteren İzmirli veya İzmir’den yolu geçen kadın sanatçıları bir araya getirmeyi amaçlayan proje, sanatta girişimciliğin desteklenmesi ve kadın girişimcilerin güçlendirilmesini hedefliyor.

Projenin koordinatörlüğünü yapan TOBB İzmir Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Işıl Nişli, sanatçıların birbirlerini tanımasının, farklı disiplinlerde buluşmalarının ve dayanışmalarının önemini vurguladı. Sanatçı ile girişimci arasındaki benzerliklere dikkati çeken Nişli, sanatçıların özgün yapılarının girişimcilik heyecanı ve bilgileriyle desteklendiğini belirtti.

Sanat ve sanatçı ile iş dünyası arasında köprü oluşturmanın olukça önemli olduğunu vurgulayan Nişli, “Ekosisteme dahil olmalarını sağlamak için mentorluk, sanatçı deneyim vizyon toplantıları ve dijital platform gibi önemli alt projelerle onları destekliyoruz. İzmir’den yolu geçen sanatçıları uluslararası projelerde bir araya getireceğiz. Tüm sanat dallarında faaliyet gösteren kadın sanatçı ve girişimcilerin bir platform altında toplanarak dayanışma içinde olmalarını, eserlerini daha geniş kitlelere duyurmalarını, yaratıcılık, sergileme ve pazarlama alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirmelerini, girişimcilik becerilerini artırmalarını sağlamaya devam edeceğiz” dedi.