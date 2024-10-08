  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. İzmirli kadınlardan “Sanatta Girişimcilik Projesi”
Takip Et

İzmirli kadınlardan “Sanatta Girişimcilik Projesi”

İzmir Ticaret Borsası tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen Sanatta Girişimcilik Projesi, Hyatt Regency İzmir İstinye Park ev sahipliğinde düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmirli kadınlardan “Sanatta Girişimcilik Projesi”
Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

Fotoğraf, resim, karikatür, seramik, cam, öykü, mural, kukla, dokuma, video art, film, müzik ve tiyatro alanlarında faaliyet gösteren İzmirli veya İzmir’den yolu geçen kadın sanatçıları bir araya getirmeyi amaçlayan proje, sanatta girişimciliğin desteklenmesi ve kadın girişimcilerin güçlendirilmesini hedefliyor.

Projenin koordinatörlüğünü yapan TOBB İzmir Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Işıl Nişli, sanatçıların birbirlerini tanımasının, farklı disiplinlerde buluşmalarının ve dayanışmalarının önemini vurguladı. Sanatçı ile girişimci arasındaki benzerliklere dikkati çeken Nişli, sanatçıların özgün yapılarının girişimcilik heyecanı ve bilgileriyle desteklendiğini belirtti.

Sanat ve sanatçı ile iş dünyası arasında köprü oluşturmanın olukça önemli olduğunu vurgulayan Nişli, “Ekosisteme dahil olmalarını sağlamak için mentorluk, sanatçı deneyim vizyon toplantıları ve dijital platform gibi önemli alt projelerle onları destekliyoruz. İzmir’den yolu geçen sanatçıları uluslararası projelerde bir araya getireceğiz. Tüm sanat dallarında faaliyet gösteren kadın sanatçı ve girişimcilerin bir platform altında toplanarak dayanışma içinde olmalarını, eserlerini daha geniş kitlelere duyurmalarını, yaratıcılık, sergileme ve pazarlama alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirmelerini, girişimcilik becerilerini artırmalarını sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Groupe Atlantic, Türk havalandırma şirketi Eneko ile ortaklığını güçlendiriyorGroupe Atlantic, Türk havalandırma şirketi Eneko ile ortaklığını güçlendiriyorŞirket Haberleri
Benzine zam gelecek mi? İşte 8 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine zam gelecek mi? İşte 8 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Konut fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar düşer mi? Uzman isim yorumladı...Konut fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar düşer mi? Uzman isim yorumladı...Ekonomi
VADEN YK Başkanı Acar: Kurumsallaşma büyümenin olmazsa olmazıVADEN YK Başkanı Acar: Kurumsallaşma büyümenin olmazsa olmazıŞehirler

 

Şehirler
Almila Mobilya, yurt içinde yüzde 70 büyüyecek
Almila Mobilya, yurt içinde yüzde 70 büyüyecek
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: İzmir cari açık vermeyen tek şehir
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: İzmir cari açık vermeyen tek şehir
BTSO, iş dünyasını GSYF’ler ile büyütecek
BTSO, iş dünyasını GSYF’ler ile büyütecek
BURTARIM 2024 kapılarını açtı
BURTARIM 2024 kapılarını açtı
VADEN YK Başkanı Acar: Kurumsallaşma büyümenin olmazsa olmazı
VADEN YK Başkanı Acar: Kurumsallaşma büyümenin olmazsa olmazı
Eskişehir Gastro Fest 35 bin ziyaretçiyi ağırladı
Eskişehir Gastro Fest 35 bin ziyaretçiyi ağırladı