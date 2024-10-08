Groupe Atlantic, Türk havalandırma şirketi Eneko ile ortaklığını güçlendiriyor

Groupe Atlantic ile ENEKO arasındaki bu stratejik adım, Atlantic’in havalandırma sektöründeki etkinliğini artırma ve Avrupa’daki konumunu pekiştirme amacına da hizmet ediyor.

Satın alma stratejisinin temel taşlarından biri havalandırma olan Groupe Atlantic, son yıllarda Benelüks bölgesine havalandırma ürünleri tedarik eden Hollanda merkezli Orcon (2017) ve Belçika’da havalandırma ürünleri distribütörü olan Ventiline (2021) gibi, pazardaki kilit oyuncuları satın alarak uluslararası alanda büyümeye devam ediyor.

Türkiye, kritik bir rol üstlenecek

Bu stratejiyi havalandırma sektöründeki satışlarını orta vadede iki katına çıkarma hedefiyle planlayan grup, Türkiye'nin önemli bir üretim üssü olma potansiyelini göz önünde bulundurarak, yerel pazardaki fırsatları değerlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlar için önemli ve karlı bir üretim merkezi olma potansiyeliyle, grubun stratejisinde kritik bir rol üstlenecek.

"Eneko, bizi hedeflerimize ulaştıracak"

Eneko iş birliğinin, stratejik hedefleri için ideal bir seçim olduğunu vurgulayan Groupe Atlantic Genel Müdürü Damien Carroz, "Güçlü pazar varlığı, köklü markası ve Ar-Ge bilgi birikimiyle Eneko, gelecekteki hedeflerimize ulaşmamız için gerekli tüm temellere sahip" ifadelerini kullandı.

"Birlikte önemli adımlar atacağımıza eminiz "

Bu iş birliğiyle üretim hacmini arttırmayı hedeflediklerini belirten Eneko Başkanı Ufuk Uğural, "Groupe Atlantic’in, pazarda daha rekabetçi bir konuma gelerek büyüme hedeflerimize önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu iş birliği sayesinde, üretim hacmimizi arttırmanın yanı sıra, teknolojimizi geliştirmek ve operasyonel verimliliğimizi daha da yükseltmek için birlikte önemli adımlar atacağımıza eminiz" dedi.