Almila Mobilya, yurt içinde yüzde 70 büyüyecek

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Almila Mobilya, mutfak, banyo dolapları imalatı ve boyalı bebek odaları ticaretiyle başlangıçta 500 metrekarelik minimal bir atölye ve bir satış mağazası ile 2004 yılında faaliyetlerine başladı. Düzenli yatırım ve büyüme stratejisi ile bugün Kayseri OSB’de 20 bin metrekarelik alanda 3 bloktan oluşan tesisinde üretime devam eden marka, bir yandan da kurumsal yapılanma ve yazılım yatırımlarını artırarak kalite yönetim sistemleri çalışmalarını sürdürüyor.

Marka, jenerasyon profili bakımından x,y,z kuşaklarının içinde olduğu ve yüzde 35’i kadınlardan oluşan 342 kişiyi de istihdam ediyor. Bebek, çocuk ve genç odası ürettikleri için istihdam ettikleri kişilerinde genç ve dinamik olarak, yenilikçiliğe açık olmasına özen gösterdiklerini kaydeden Almila Mobilya Yurtiçi Satış Müdürü Onur Şenzek, “Çalışanlarımızın yüzde 74,5’u y jenerasyonundan. Geniş bir tesis ve personel yapısına sahibiz. Sürekli büyüyen ve gelişen bir şirketiz” dedi.

Tasarladıkları koleksiyonları formaldehit içermeyen hammaddeler ve dayanıklı malzemeler kullanarak üreten Almila Mobilya, fonksiyonel ürünleriyle öne çıkıyor. Hem kullanıcıların hem de ebeveynlerin konfor ve zevkine hitap eden seçenekli tasarımlar ortaya koyduklarını belirten Onur Şenzek, “İstanbul’da bebek çocuk ve genç odası dekorasyonunda kendi ihtiyaçlarımızı belirleyerek tasarım ve modelleme yaptığımız bir merkezimiz de var. Bu merkezde; beyaz ev tekstili, yastık, yorgan ve yatak koruyuculardan renkli ev tekstili bebek çocuk ve genç odasının ihtiyacı olan nevresim takımı, yatak örtüsü, halı gibi ürünlerden dekoratif kırlentlere ve aydınlatma grubuna kadar geniş bir ürün yelpazesinden oluşan Almila Life markamızı üretiyoruz” diye konuştu.

Almila Mobilya Tasarım Merkezi kuruldu

Almila, bu yıl Tasarım Merkezi’ni de hayata geçirdi ve 17 kişilik bir ekibin yer aldığı labaratuvarını da kurdu. Ar-Ge yatırımlarına da bu sayede hız kazandıran marka, sürekli inovasyon hedefiyle de hem akademi hem de endüstri tarafında çeşitli işbirlikleriyle de adından söz ettiriyor. Dünyada yaşanan tüm ekonomik zorluklara rağmen hem iç hem de dış pazarda Almila’nın üretim ve satışta düzenli büyüdüğünü söyleyen Onur Şenzek, bu büyümenin en önemli sebebinin de Ar-Ge, inovasyon ve ekip çalışmasına verilen önemden kaynaklandığını söyledi. 2019 yılından 2023 yılına kadar her yıl yurtiçinde yüzde 70 ve üzerinde büyüme kaydettiklerini ve bu yılı da aynı oranda büyüme ile kapatacaklarını belirten Şenzek, “2024 yılına yönelik ihracat hedefimiz minimum 9 milyon dolara ulaşmak. İhracat hacmimizi artırarak uluslararası pazardaki payımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, yeni pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki varlığımızı daha da sağlamlaştırma stratejileri üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TURQUALITY sürecimiz tamamlanmak üzere”

Markanın 2025 ve orta-uzun vadeli programına yönelik de bilgiler veren Onur Şenzek, “2025 yılında yurt içinde ve dışında çeşitli yatırımlar yapacağız. Bu yatırımlarla pazar payımız ve rekabet gücümüz artacak. Üretim kapasitemizi de artırmayı planlıyoruz. Üretim hatlarımızı modernize etme ve verimliliği artırmaya yönelik yatırımlar gerçekleştireceğiz. Yurtiçindeki satış ve dağıtım ağımızı güçlendirmek için yeni mağazalar açacağız. Ayrıca, online satış kanallarına yönelik stratejiler geliştirecek ve dijital pazarlama faaliyetlerimizi de artıracağız. TURQUALITY sürecimiz tamamlanmak üzere. Bu program firmamızın yurtdışındaki markalaşma süreçlerine olumlu katkıda bulunacak. Orta ve uzun vadede tüm dünyada bilinen, saygın bir marka olmak için çalışıyoruz. Bu yıl devreye aldığımız Almila Akademi dijital platformu ile birlikte personellerimize dijital ortamda eğitim hizmeti veriyoruz. Almila Tv projemiz ile de bayilerimize ve personellerimize bilgiler aktarıyoruz. Dijitalleşmeyi ve yapay zekayı işimizin her alanında kullanarak fark yaratmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Almila Mobilya’dan 3 stratejik hamle

1- Düzenli yatırım ve büyüme stratejisi

2- Online satış kanallarına yönelik stratejiler

3-Yeni pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki varlığımızı daha da sağlamlaştırma