Japonya’ya gıda ihracatı ilk iki ayda yüzde 42 arttı

İZMİR / EKONOMİ

Japonya’ya 1 milyar dolarlık ihracat hedefi koyan Türk gıda ihracatçıları 5-8 Mart 2024 tarihlerinde Tokyo’da düzenlenen Foodex Japan Fuarı’ndan 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacak ticari bağlantılarla yurda döndüler. Gıda sektörünün Japonya'ya ihracatı 2024’ün iki aylık döneminde yüzde 42'lik artışla 69 milyon dolardan 98 milyon dolara çıktı.

Türkiye milli katılım organizasyonunu Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) yaptığı Foodex Japan Fuarı’nda Türk gıda sektörü 51 firmayla yerini alırken, Türkiye pavyonu Japonların en çok beğenisini kazanan ülke pavyonlarının başında geldi.

Türkiye ile Japonya arasındaki siyasi ilişkilerin 100. Yılı olması nedeniyle Türkiye Tokyo Büyükelçiliğiyle birlikte 1 yıllık bir hazırlık sonrasında Foodex Japan Fuarı’na katıldıklarını aktaran EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “Bu yıl Foodex Fuarı’nda katılımcı sayımızı 39’dan 51’e çıkarttık. Japonya pazarında bugünkü seviyeye 30 yılda geldik ama bundan sonraki süreçte daha hızlı büyüyeceğiz. Türk ürünlerini kabul etmiş bir pazar haline geldiler. Makarnadan, çekirdeksiz kuru üzüme, balıktan zeytinyağına, meyve sebze mamullerinden susama geniş bir ürün grubunda ihracat yapıyoruz Orta vadede 1 milyar dolar gıda ürünleri ihraç edebilecek konuma geleceğiz” diye konuştu.

Lider sektör su ürünleri

Türkiye’den Japonya’ya yapılan gıda ürünleri ihracatında su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2024 yılının ocak-şubat döneminde 49 milyon dolarlık tutarla lider sektör olduğu bilgisini paylaşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ise Japonya’yla uzun soluklu iş birlikleri yapmak istediklerini anlattı.

Japon ithalatçıların tedarikçilerine çok sadık olduklarının altını çizen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, 2023’te 12,4 milyar dolar ihracat yapan Türk hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörünün Japonya’ya yaptığı 100 milyon dolarlık ihracatın çok düşük olduğunu dile getirdi.

Japonya, zeytinyağı için çok güçlü bir pazar

Japonya’da Türk zeytinyağına çok ilgi olduğunu anlatan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er de, İspanya ve İtalya’nın son yıllarda Japonya’nın taleplerine cevap vermekte zorlanır hale geldiklerini, Türk zeytinyağı sektörünün tüm ürün gamlarına Japonların yoğun talebi olduğunu ifade etti.

Türk gıda sektörünün Japonya pazarındaki tanıtım çalışmalarının uzun yıllar öncesine gittiğini hatırlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep, geçmiş yıllarda Japonya pazarında bir TURQUALITY Projesine imza attıklarını, önümüzdeki dönemde Japonya’ya yönelik yeni bir TURQUALITY Projesi başlatma kararı aldıklarını kaydetti.