Jimmy Key, 2025 sonunda yurt dışında 22 mağazaya ulaşacak

İZMİR / EKONOMİ

İzmir’de 1997’de faaliyete başlayan Jimmy Key, yurtdışı franchise yapılanmasını hız kesmeden sürdürüyor. Şu an 4 ülkede faaliyet gösteren 11 franchise mağazasıyla global arenada büyümeye devam eden Jimmy Key, 2025 yılı sonunda 5 ülkede toplam 18 franchise mağazasına ulaşmayı hedefliyor. Doğrudan yatırımla mağazaların bulunduğu Irak’ta da toplamda 4 mağazaya ulaşmayı planlayan Jimmy Key’in yurtdışı mağaza sayısı toplamda 22 olacak.

Franchise giriş bedeli ve royalty almadıklarını dile getiren Jimmy Key Yurtdışı Satış Direktörü Sami Erdal Kitapçı, “Bu modeli uzun soluklu bir iş ortaklığı olarak görüyoruz. Amacımız, Jimmy Key markasına güvenen yatırımcıların minimum maliyetle maksimum mağaza sayısına ulaşmasını sağlamak. Güçlü iş birlikleriyle büyümek bizim için sadece bir strateji değil, aynı zamanda bir değer yaklaşımı. Franchise stratejimiz tamamen yurtdışı pazarlara odaklı bir yapıda ilerliyor. Bu kapsamda Körfez Ülkeleri, Kuzey Afrika ve Orta Asya öncelikli hedef pazarlarımız arasında yer alıyor” diye konuştu.