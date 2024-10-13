KalDer Kayseri, 10. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başlıyor

KAYSERİ / EKONOMİ

KalDer Kayseri tarafından bu yıl 10.’su düzenlenecek olan etkinlikte, iş dünyasında sürdürülebilir başarı sağlamak adına yarına hazır olabilmek için şimdi neler yapılması gerektiği konuşulacak.

Altı özel oturumda, zengin bir içerikle katılımcılarla buluşmaya hazırlanan Zirve’de birbirinden değerli konuşmacılar yer alacak. KalDer Kayseri Şubesi YKB Ebru Kantarcı, Türkiye Kalite Derneği YKB Yılmaz Bayraktar, Fark Holding Kurucusu Yunus Büyükkuşoğlu, Fark Labs Kurucu ve Başkanı, Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu ve Fark Holding YKB Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Ortak Akıl Danışmanlık Kurucusu Dr. Yılmaz Sönmez, Çıkrıkcıoğlu Grubu YKB Mustafa Çıkrıkcıoğlu, Gelecek Araştırmaları Derneği Kurucusu Dr. Coşkun Dolanbay, KİM Teknoloji Genel Müdürü Murat Sert ve Arçelik Pazarlama A.Ş Türkiye Kıdemli Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi konuşacak.

Programda ayrıca EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz da “Yeşil Ekonomi’de Yarın İçin Şimdi Ne Yapmalıyız” başlığında katılımcılara bilgiler aktaracak.

Oturumların ardından dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin de “Yarın İçin Şimdi” başlığında özel kapanış konuşmasını yapacak.

KalDer Kayseri Şubesi Genel Sekreteri Latife Sönmez Şahin, gelenekselleşen zirveye, tüm Kayseri’nin davetli olduğunu belirtti.