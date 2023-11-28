Kamu Müteahhitleri, seslerini duyurmak için Ankara’ya gidecek

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrasında afet bölgesinde başlayan talep fazlalığı sonrasında işçilik fiyatlarında artış yaşandığına dikkat çeken Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Ali Adıgüzel, sektörün girdi maliyetlerinin arttığını belirtti.

Adıgüzel, “Beton, agrega, çimento vb. yapı malzemelerine gelen zamlara 29 Mayıs seçimi sonrasındaki kur artışları da eklenince, kamuya iş yapan yükleniciler için şartlar çok ağırlaşmıştır. Temmuz ayındaki akaryakıt ürünlerine gelen Ö.T.V artışları ile bu sektör temsilcileri, adeta iş yapamaz hale gelmiştir. 28 temel malzeme fiyatında oluşan artışları, bir rapor halinde Çevre Şehircilik Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve T.B.M.M’ nde bir çok milletvekili ve grup başkanına tarafımızca iletilmiştir. Kanun teklifindeki taslağın, reel saha verilerini dikkate almadan sadece kamuya iş yapanlara ‘’fiyat farkı verildi’’ den ibaret olacağını düşünmekteyiz” dedi.

Seslerini meclise duyurmak için hazırlanıyorlar

1 Aralık 2023 Cuma günü KAMİAD’ın Ankara’daki Genel Merkez binası önünde bir basın açıklaması yapacaklarını söyleyen Adıgüzel, seslerini meclise duyurmanın sektör için hayati önem arz ettiğini kaydetti.