Karacabey Tarım Fuarı 120 bin ziyaretçiyle rekor kırdı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Karacabey Belediyesi ve Renkly Fuarcılık işbirliğinde bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Karacabey Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bayram tatiline de denk gelmesine rağmen 4 günde yaklaşık 120 bin ziyaretçi ile rekor sayıya ulaştı.

3-6 Nisan 2025 tarihleri arasında 12 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan etkinlikte, 200’den fazla marka ürünlerini sergiledi. Tarım teknolojilerinde önde gelen yeniliklerin sunulduğu bu organizasyonda, çiftçiler ve üreticiler için en yeni tarım makineleri ve ekipmanları tanıtıldı. 13. Karacabey Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın sona ermesinin ardından değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, birçok ulusal ve uluslararası firmaların katılım sağladığı fuarın her geçen yıl artarak büyüme trendi içerisinde olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Fuarda, tarım ve hayvancılık sektöründeki son teknolojilerin ve yeniliklerin tanıtıldığını ve bu alandaki girişimcilerle işbirliklerinin kurulmasına olanak sağlandığını belirten Başkan Karabatı, “fuar süresince sağlanan ticaret hacmi ve katılım, ilçemizin ekonomisine büyük bir katkı sağladı. Karacabey, ‘Tarımın Başkenti’ olma vizyonu doğrultusunda, bu tür organizasyonlarla sektördeki yerini daha da pekiştirmektedir” ifadelerine yer verdi.

Karabatı ayrıca, her geçen yıl daha da büyüyen Karacabey Tarım Fuarı’nın artık Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri'ne sığmadığını ifade etti. Bu büyüme doğrultusunda, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle, önümüzdeki yıl fuarın daha geniş bir alanda düzenlenmesi için çalışmaların başladığını duyurdu.