“Karacabey’de yatırım için sürdürülebilir bütçeye ihtiyaç var”

ALİ ŞAHİN/BURSA

İlçenin kalkınması adına önemli adımları atarken bütçe disiplini konusunda da uğraş verdiklerini belirten Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, “Ekonomik olarak benliğini tamamlamış ve maksimum değere ulaşmış 44 parça arsanın satışı için Belediye Meclisimize bir sunum yaptım. Bu satışı yapabilirsek belediye olarak hem borç yükümüzden kurtulacağız hem de yeni yatırımlar için finansman elde edeceğiz. Borçlanma maliyetinin ve faizlerin bu kadar yüksek olduğu dönemde elimizdeki değeri doğru kullanıp kuruma ekstra külfet getirmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir bir bütçe oluşturmak önceliğimiz. Akabinde de yatırım planlamamızda ilk sırada kentsel dönüşüm olacak. Deprem gerçeği ve bina stokumuzun durumu ortada. 450 dekar alanda 5 etaplık bir dönüşüm projesi planladık. İlçemizdeki Huzurevi ihtiyacını gidermek istiyoruz. Karanlık olarak nitelendirilen ışıklandırma ve güvenlik kamerası eksik noktalarda bu eksiği gidermeliyiz. Sahil şeridimize yatırım yapmamız orayı günün şartlarına uygun hale getirmemiz gerekli. Kırsal mahallelerimizdeki kaldırımdan asfalta birçok eksiği göz önüne alarak bu satışları projeye uygun planladık. Umuyorum ki ilerleyen süreçte bu konuda meclisimiz gereken kararı verecek ve ilçemizde sürdürülebilir bir bütçe ile yeni yatırımların önü açılacaktır” dedi.

“Geri dönüşüm tesisi ve GES kurulacak”

Karacabey’in sürdürülebilir bir biçimde büyürken verimliliği artıracak adımlar da atacaklarını belirten Başkan Karabatı, “İlçemizde 30 dekarlık bir alan belirledik. Bu alanda bir geri dönüşüm tesisi ile birlikte bir güneş enerjisi santrali kuracağız. Bu sayede hem atık dönüşümü hem de enerji tasarrufu gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Karabatı ayrıca, ilçe için tarımın çok önemli olduğunu ve Belediye öncülüğünde Karacabey Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin kurulmasıyla birlikte Karacabey'in tarımsal potansiyelinin daha etkin bir şekilde kullanılacağını ve bu tür işbirliklerinin bölgenin ekonomik kalkınmasına olumlu etkiler yaratacağını ifade etti.