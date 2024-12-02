Karadağ’daki yatırım ve iş fırsatları ele alındı

EKONOMİ (BURSA) –Programda, ülkedeki yatırım imkanları ve iş fırsatları yerinde incelendi. Program kapsamında; Karadağ Ticaret Odası Başkanı Dr. Nina Drakić ve danışmanı Dragoljub Bulatović ile yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki iş geliştirme ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi olanakları ele alındı. RUMELİSİAD heyeti, Karadağ ziyareti kapsamında Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan ile de bir araya geldi. Toplantılarda turizm, enerji, ulaştırma altyapısının geliştirilmesi, gıda üretimi ve ağaç işleme gibi sektörlerin yatırım açısından potansiyeline dikkat çekildi.

RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke derneğin 300'den fazla üyesi, 120’den fazla ülkeye ihracatı, 30 farklı sektörde 60 binden fazla çalışanı bulunduğunu, 38 ülkede milyonlarca dolarlık yatırım yapan ve 2,5 milyar doları aşan ticaret alışverişi gerçekleştiren bir kuruluş haline geldiklerini söyledi. Evke, “Yeni dönemde, Balkanlardaki potansiyeli çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıkarabilmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye ve Balkanlar arasındaki ticaretin daha da gelişmesi ve yatırımların artması için adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz iş birliklerimiz artarak devam edecek” dedi.