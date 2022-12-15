Kayahan Hidrolik akımsız nikel-bor kaplama ile fark yaratıyor

Burcu SUNA



KONYA - Gelişmiş bazı ülkelerde çevresel ve insan sağlığına olan zararlarından dolayı yasaklanması planlanan elektrolitik sert krom kaplamayı, halen ülkemizdeki birçok sektör yaygın bir şekilde kullanıyor. Kayahan Hidrolik Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, Mevlana Kalkınma Ajansı’nın (MEVKA) 2012 yılında hazırladığı bir raporda, krom kaplama elektrolitindeki katodik akım veriminin en iyi şartlarda yüzde 20 seviyesinde olduğu ve düşük katodik akım veriminden dolayı katot yüzeyinden yoğun hidrojen gazı çıktığının bilgisini vererek, bu hidrojen gazı çıkışı ile pulverize halde Cr+6 iyonunun havaya salınmasıyla hem işletme içinde hem de işletme çevresindeki insan sağlığını tehdit edici kirlenmenin oluşabileceği bildirisinin yapıldığını vurguladı.

Kayahan Hidrolik, bu doğrultuda, geliştirilecek kaplama süreçleri ile Türkiye kaplama sektöründe çevre ve insan sağlığını önceliklendirirken, AB ihtiyaçlarını da karşılayan süreçler olması nedeniyle Avrupa’da öncü olmayı hedefleyen bir çalışmaya imza attığını söyleyen Yılmaz, “ Elektrolitik sert krom kaplamanın yarattığı problemlere çözüm olarak geliştirilen yeni çalışmada akımsız nikelbor kaplama (NiB) öne çıkarken, bu çözüm hem maliyet hem de sürdürülebilirlik açısından en uygun süreç olmasıyla dikkat çekiyoruz. Temel olarak savunma sanayisinde sıklıkla kullanılan ve 1844 yılında Charles Adolphe Wurtz tarafından tesadüfen keşfedilen akımsız nikelbor kaplama; sertlik, aşınma ve korozyon dayanımları ile sert krom kaplamadan beklenen özellikleri sağlamasının yanı sıra çevreci bir süreç olmasıyla da biliniyor” dedi

200 saatin üzerinde korozyon dayanımı

Elektrokaplamadan farklı olarak, akımsız kaplama işlemleri genel olarak banyo ve alt tabakadan bir elektrik akımı geçirmeyi gerektirmediği gibi çözeltideki metal katyonlarının metalik hale indirgenmesi de otokatalitik reaksiyon yoluyla tamamen kimyasal olarak sağlandığını söyleyerek şöyle devam etti; “Bu nedenle, elektrokaplamanın aksine akımsız kaplama eşit dağılımlı bir metal tabakası oluşturuyor ve iletken olmayan yüzeylere de akımsız kaplama uygulanabiliyor. Diğer yandan, bu kaplama sürecinin sert krom kaplamaya bir başka büyük avantajı ise karmaşık parçaların çok kolay ve her noktada homojen bir şekilde ortalama 1 mikron hassasiyetle kaplanabiliyor olması. Yine, akımsız nikelbor kaplama ısı dağılımını büyük ölçüde iyileştirirken, kaplanmış ürünler işlem görmemiş ve geleneksel yöntemlerle kaplanmış parçalardan daha soğuk olarak çalışabiliyor. Benzer şekilde, akımsız nikelbor kaplama ile parçalara ortalama 1000 HV sertliğin yanı sıra yüksek aşınma dayanımı da kazandırılıyor ve kaplanmış parçalar tuz püskürtme testinde 200 saatin üzerinde korozyon dayanımı gösterebiliyor.”

Sevda Yılmaz, ilk uygulama parçası olarak hidrolik dağıtıcılarda kullanımına başladığı akımsız nikelbor kaplama ile sert krom kaplamanın yasaklanmasına karşın bir alternatif sürece sahip olurken, nikelbor kaplamanın yüksek sertlik ve aşınma direncine sahip olmasıyla kaplanmış parçalarda daha uzun servis ömrü de sunduğunu belirtti. Yılmaz, kaplama yüzeyindeki özel karnabahar topografyası sayesinde etkili ve uzun süreli yağlama sağlarken, böylece birbiri üzerinde çalışan parçaların çalışma hızını ve verimini de önemli ölçüde artırdığını sözlerine ekledi.