Kayapa OSB bölgeye karakol kuracak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bölgelerindeki asayişi, Görükle Polis Karakolu’nun karşıladığını anlatan Kayapa Organize Sanayi Bölgesi (Kayapa OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, İzmir Yolu üzerindeki mahallelerin hızlı gelişiminden kaynaklı bu karakolun bölgelerine yetişemediğini ve bu nedenle Kayapa OSB’ye bir karakol kazandırmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: “Bölgemize bir karakol yapılmasını gündeme getirmiştik. Bu karakolun yalnızca sanayiye değil konutlara ve bölgemize hizmet vermesi açısından önemli olduğunu vurgulamıştık. Bu konuda gerekli adımları atıyoruz ve siz değerli sanayicilerimizin destekleri ile bu sorunumuzu da çözeceğiz.” Kayapa OSB’de altyapı çalışmalarını tamamladıklarını da anlatan Yalçın Toy, bu konuyu bölgelerinin gündeminden çıkardıklarını ifade ederek, “Alt yapı ile ilgili herhangi bir sorunumuz kalmadığı için ihalesini gerçekleştirdiğimiz asfalt çalışmalarımızda da son aşamalara gelerek OSB’mizin gündeminden çıkardık” diye konuştu.

Bölgeye yatılı bir meslek okulu kazandırmayı hedeflediklerini anlatan Yalçın Toy, 12 bin metrekarelik alanda bir eğitim kompleksi planladıklarını aktardı. Bölgelerine kalıcı gelir sağlayacak projeler ürettiklerini anlatan Yalçın Toy, “Ayrıca bölgemize kayıtlı iki arazimiz var. Bu arazilerimiz için de bölgemize gelir getirmeleri amaçlı projeler üretiyoruz. Burada sanayicilerimizin katkı bedellerini düşürmek, OSB’mizin kendi gelirini sağlayabilmesi için kaynaklar oluşturmaya çabalıyoruz” değerlendirmesini yaptı.