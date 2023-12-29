Kayapa OSB, ‘Yeşil OSB’ olmak için düğmeye bastı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bölge sanayicilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy, bölgenin her geçen yıl artan kapasitesinin yanı sıra çevreye zarar vermeyen üretim anlayışına sahip sanayi kuruluşları ile de bu alanda öncülük yaptığını belirtti. Geri dönüşüm tesisi, döküm fabrikası ya da ağır metallerden kaplama tesislerinin faaliyet taleplerine olumsuz dönüş yaparak çevre konusundan taviz vermediklerini vurgulayan Toy, bölgenin zaman içinde konutlarla çevrelendiğini dile getirdi. Sorumlu sanayicilik bilinciyle çevreye zarar vermeden üretim yapmaya odaklandıklarını ifade eden Toy, Yeşil OSB olmak için çalışmalara start verdiklerini söyledi.

Yalçın Toy, “Uluslararası kriterleri de göz önüne alan bir çalışma başladı. Havayı ve suyu kirletmeyen, atıkları kontrol edilebilir, yeşil üretim yapan Yeşil OSB olmak istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Yeşil OSB sertifikasyon sistemi başvuru kılavuzunun yayınlaması akabinde Kayapa OSB olarak çalışmalarımızı başlattık. Bildiğiniz üzere; yayımlanan kılavuzda 6 maddeden oluşan ön kriterler tablosu var. Başvuru için de ön kriterlerin sağlanması zorunlu bir konuydu. Bu kapsamda ilk olarak entegre yönetim sisteminin parçası olan ISO 14001 ve Enerji Verimliliği için ISO 50001 sertifikalarını almak adına çalışmalarımız devam ediyor. Atık sularımızın arıtılması için de Hasanağa OSB ile protokol imzaladık. Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde mevcut kaynaklarımızı tüketme alışkanlığımızın ekolojik dengeyi bozmadan, doğaya saygılı, yeşili koruyan ve her türlü kaynağın sürdürülebilir olması yönünde şekillendiriyoruz” dedi.

Islah sürecini tamamlayarak 2019 yılında OSB statüsünü kazanan Kayapa OSB, Bursa’nın en genç sanayi bölgelerinden. 134 hektar alanda kurulu olan Kayapa OSB, 12 bin 500 kişiyi istihdam ederken, 180 faal firmanın bulunduğu bölgenin ticaret hacmi 1 milyar doları buluyor.

Toplantıda daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Salihoğlu, Yeşil OSB projesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.