Kesikbaş "Meslek liseleri gençler için ciddi bir fırsat"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Sivrihisar Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde lise öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Kesikbaş, kariyer planlaması ve meslek seçimi konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Konuşmasında öncelikle kendini tanımanın önemine dikkat çeken Kesikbaş, “Ne yapmak istediğinizi anlamadan bir yola çıkmak sizi yanlış bir noktaya götürebilir. Hangi alanda mutlu ve başarılı olabileceğinizi sorgulamak, sağlam bir kariyerin ilk adımıdır” dedi.

Gelişim için çaba gösterilmeli

Girişimcilik ve üretim kavramlarını geniş bir çerçevede değerlendiren Kesikbaş, sanayiden sanata, tarımdan spora kadar pek çok alanda üretmenin değerli olduğunu vurguladı. “Bugün üretim sadece fabrikayla sınırlı değil; fikir üretmek, sanat eseri ortaya koymak ya da sosyal katkı sunmak da üretimdir. Önemli olan kendi yolunuzu çizmek ve bu yolda gelişim için çaba göstermek” şeklinde konuştu.

Konuşmasının bir bölümünde meslek liselerinin önemine de değinen Kesikbaş, “Sanayi ve üretim altyapımızın güçlenmesi için nitelikli teknik insanlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada meslek liseleri çok kıymetli. Gençlerin meslek liselerini bir alternatif değil, güçlü bir kariyer yolu olarak görmeleri gerekiyor. Çünkü bugün birçok meslek lisesi mezunu, teknolojiyi iyi kullanan, sahada aranan kişiler haline geldi. Üretimin içinde yer almak isteyen gençler için meslek liseleri ciddi bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

Farklı eğitim programlarıyla donatılmalı

Küresel ölçekte değişen iş gücü dinamiklerine de dikkat çeken Kesikbaş, klasik diplomaların artık tek başına yeterli olmadığını belirtti. “Bugün iş dünyasında yetkinlikler, sosyal beceriler ve katıldığınız sertifika programları daha çok ön planda. Gençler olarak kendinizi sadece okul müfredatıyla değil, farklı eğitim programlarıyla da donatmalısınız” diyerek gençleri sürekli öğrenmeye teşvik etti.

Etkinlik boyunca öğrencilerle yakından ilgilenen ve sorularını yanıtlayan Kesikbaş, gençlerin cesur, üretken ve vizyoner bireyler olarak yetişmesinin hem kendi gelecekleri hem de ülke kalkınması için büyük önem taşıdığını belirterek sözlerini tamamladı.

Başkan Kesikbaş, programın gerçekleşmesine katkı sunan Sivrihisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kalır’a ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerini iletti.