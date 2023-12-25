KFA Fuarcılık, sektörleri dünyaya açmaya devam ediyor

EKONOMİ/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) iş dünyasının ihracat odaklı büyümesine yönelik projelerinden KFA Fuarcılık milli katılım organizasyonlarıyla Türkiye’nin ihracat hedeflerine katkı sağlamayı sürdürüyor. KFA projesi programı kapsamında 2013 yılından bu yana gıdadan tekstile, makineden mobilyaya kadar farklı sektörlerdeki üyelerini 200’ü aşkın yurt dışı fuara götüren BTSO, milli katılım organizasyonlarına yenilerini ekledi. KFA Fuarcılık ilk olarak Mısır’da 73. kez gerçekleştirilen Cairo International Fashion & Textile Expo için milli katılım organizasyonu düzenledi. Ayrıca KFA Fuarcılık tarafından gıda sektörü temsilcileri Bulgaristan’daki INTERFOOD&DRINK Fuarı’nda; kumaş ve tekstil sektörü temsilcileri Fas’taki Morocco Fashion TEX Fuarı’nda; hazır giyim ve tekstil sektörü temsilcileri Irak’ta düzenlenen Erbil Fashiontex Style Fuarı’nda milli katılım organizasyonunda yer aldı. Oda olarak kentin dış ticaretine rehberlik eden birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, geçen ay Mısır temasları kapsamında önemli anlaşmalara imza attıklarını hatırlatırken, Orta Doğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleşecek fuarlara Mısır ile ortak milli katılım organizasyonu gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.