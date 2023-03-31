Kılıç grup faaliyetlerine kimya sektörünü de ekledi

Sabiha TOPRAK



KOCAELİ - Liman içi proje taşımacılığı, yurtiçi-yurtdışı taşımacılık, serbest depolama, antrepo, gümrükleme, akaryakıt istasyonu işletmeciliği ve catering hizmeti sektöründe faaliyet gösteren 6 şirketi bünyesinde bulunduran Kılıç Grup, faaliyetlerinekimyayı da ekledi. Temizlik kimyasalları üreticisi Kimya Teknik AŞ, Kılıç Grup bünyesine katıldı. Çatısı altındaki 600’ün üzerinde istihdam sağlayan Kılıç Grup, lojistik sektöründeki yenilikçi yaklaşımı ile kimya sektöründe de yer aldı.

Kılıç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kılıç “Unilever’i deterjan sektöründe bugünlerine getiren bu fabrikadır. Ama bu fabrikayı bugüne getiren de Unılever’dir. Ne anlamda? Kapasite anlamında, teknoloji ve esneklik anlamında en gelişmiş tesislerden biri. 1990’lı yıllarda maksimum 1183 kişi çalışmış. Otomasyon gelişimi ile beraber daha sonra 386’ya düşmüş. Fabrikanın çok büyük bir kapasitesi var. Tam kapasite çalışma sağlasak 2 TIR siparişi 2 saatte üreteceğiz. Fabrikamız bütün deterjanların aktif hammaddesi sülfonik asiti üretiyor. Saatte 3 ton yılda 8 bin ton üretimimizi iç piyasaya veriyoruz. “dedi

Kılıç “Likit deterjan üretim ünitesi yok, kurmayı düşünüyoruz. Yeni ürünler çıktıkça ihtiyaca göre geliştireceğiz. AR-GE birimi çekirdek olarak var. Yeni ürün grupları ilave edildikçe AR-GE’ye ağırlık vereceğiz.“

Temizlik kağıdı da üretecek

Yeni ürünlere de açık olduklarını belirten Kılıç“Üretebileceğimiz çok ürün gurubu var, bunların önceliklerini tespit edeceğiz. Tozların devreye alınmasının yanı sıra sıvılarda da 3 kategori öncelikli olarak düşünülmekte. Deterjan sektörü ile sinerjisi olan hijyen kağıdında da ilk etapta peçete, tuvalet kağıdı,kağıt havlu gurubunu düşünüyoruz” dedi. 37 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 79 bin 101 metrekare alana sahip tesis için yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını anlatan Kılıç “Şuan 40 çalışanımız var. Çok uzun süredir çalışmış arkadaşlarımız var. Onların tecrübesi ile yola devam edeceğiz” diye konuştu.