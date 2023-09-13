Kınık Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin imar planı onaylandı

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Türkiye, bir çok tıbbi ve aromatik bitkinin gen merkezi konumunda ve bitki florası olağanüstü zengin bir ülke konumunda yer alıyor. Ancak yıllardır bu bitkilerin çoğu doğadan ‘vahşi hasat’ yöntemiyle toplanıp, basit kurutma ile ihraç ediliyor, yurt dışında içindeki etken maddeler çıkartılarak Türkiye’ye çok daha pahalı olarak geri satılıyor. Bu olumsuz döngüyü tersine çevirmek ve bitkileri işleyerek daha katma değerli hale getirmek amacıyla kurulan Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB), uzun süredir beklediği imar düzenlemesi konusunda müjdeli haberi aldı. Bölgenin 1/25.000’lik imar planları, İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) Eylül ayı meclis toplantısının birinci oturumunda görüşülüp oy birliğiyle onaylandı.

Yaklaşık iki buçuk yıldır planların İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarılmasını beklediklerini belirten Kınık TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy, “Nihayet bu derdimiz bitti. Tarım OSB olduğumuz için alt yapıyla ilgili çok derdimiz yok. 1/25.000’lik planları beklerken maalesef iki buçuk yıl geçti. Son günlerde belediyeyle yaptığımız görüşmelerde bu sorunun aşılacağını görmüştük. Konu önce ilgili komisyonuna havale edildi, görüşüldü ve İzBB’nin Eylül ayı meclis toplantısı birinci oturumunda onaylandı. Sektörümüze hayırlı olsun. Bundan sonraki süreç parselleri hak sahiplerine vermek olacak” dedi.

“Hedef dünya pazarı”

Yatırımcıların bölgeye mevcut arazinin 3 katı kadar talepte bulunduğuna dikkat çeken Olgunsoy, “Bölgeye büyük bir teveccüh var. Tıbbi aromatik bitkilere büyük bir istek var. Bölgede eksikler giderildikten sonra parselleri hak sahiplerine veya hak sahibi olacak kişilere vermeye başlayacağız. Ancak 3 katı talep olduğu için şartları eksiksiz yerine getirinler öncelikli olacak” dedi.

OSB’de üretim yapacak olan üreticilerin dünya pazarını hedefleyeceğini söyleyen Olgunsoy, “Biz burada sadece Türkiye’ye ürün yapmıyoruz, üreticiler Türk pazarına bakmayacak, dünya pazarına bakacak. Çünkü bizim endemik bitkimiz, floramız Avrupa’da da yok, dünyada da yok. Sebebi de ülkemizin mikro kliması. Ülkemiz üç kıtanın birleştiği yerde. Öyle bir mikro klima ki burada yetişen endemik bitki ya da tıbbi aromalı bitkilerin cinsi birçok ülkede yok. Dolayısıyla bütün dünyaya hitap etmemiz gerekiyor. Ama çok sık düşülen bir yanlıştan kaçınmamız lazım. Bu örneği lavantada yaşadık. Herkes tıbbi aromatik bitki deyince lavantayı algıladı, gitti lavanta ekti. Şimdi lavantadan elde ettikleri uçucu yağları satamaz haldeler. Araştırmadan bu işe girmek çok yanlış” değerlendirmesinde bulundu.

“Büyükşehir Belediyesi de OSB’de yer alıyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de bölgede yer almak istediğini belirten Olgunsoy, “İzBB’den güzel bir gelişme yaşandı. Belediye OSB’den yer talep etti. Belediye, orada muhtemelen küçük çiftçilerle bir çalışma yapacak. Belediyemizin tarımla ilgili Ar-Ge faaliyetleri var. Çiftçi bölgede üretime başlamadan önce burada üretimin nasıl ve ne şekilde yapılacağını biliyor hale gelecek. Çiftçinin burada en çok sıkışacağı konu tohum ve fide olacak. Çünkü her üretmeyi düşündüğünüz ürünün tohum ve fidesi olmayabilir. OSB’de oluşturulacak Ar-Ge merkezimizde belediyenin destekleriyle çiftçinin yetiştireceği ürünün tohum, fide gibi sorunlarını da çözmüş olacağız” ifadelerine yer verdi.