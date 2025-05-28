Kıvanç: Adana sanayisinin potansiyeli yükseliyor

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, ISO 500 2023 yılı listesinde Adana’nın 11 firma ile yer aldığını belirterek, “2024’te bu sayı 16’ya yükseldi. Listeye yeni giren 5 firma ile birlikte Adana sanayisinin üretim kapasitesi ve rekabet gücündeki artış bir kez daha tescillendi” yorumunu yaptı. Bu yıl açıklanan listeyi değerlendiren Kıvanç, şunları söyledi:

“Sayının artması, Adana sanayisinin üretim gücündeki ve rekabet kapasitesindeki yükselişi ortaya koyuyor. 2022 yılında İSO 500 listesinde yer alan 14 Adana firmasının üretimden net satışları toplam 67.3 milyar TL idi. 2023 yılında bu sayı 11 firmaya düşmesine rağmen üretimden net satışlar 82.6 milyar TL’ye yükseldi. Bugün ise 2024 listesinde 16 firmamız yer almakta ve bu firmaların toplam üretimden net satışları 133.4 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu rakamlar, Adana sanayisinin güçlü adımlarla büyümeye devam ettiğini ve firmalarımızın üretim gücü ile pazardaki etkinliğini daha da artırdığını açıkça göstermektedir.”

Adana’nın yapımı süren yatırımlar ve genişleyen üretim altyapısıyla önümüzdeki dönemde bu sayıyı daha da yukarıya taşıma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Kıvanç, “Adanalı sanayiciler olarak en büyük önceliğimiz; ülkemizin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sağlamaktır” ifadesini kullandı.

Listeye giren Adana firmaları

İSO 500 Araştırmasındaki Adana firmaları; Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 36, Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.133, Elita Gıda San. ve Tic. A.Ş. 242, ADM Besin ve Tarım A.Ş. 320, Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş. 333, Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım ve San. Tic. A.Ş. 355. Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 361, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 377, Sunar Mısır Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. 398, Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. 405, Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. 410, Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. 427, Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 472, Pier Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş. 485, Dioki Petrokimya Sanayi A.Ş. 488, Palmiye Dokuma İplik Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 500’üncü sırada yer aldı.



