KNS Otomotiv, HarmonyERP ile verimliliğini artırdı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

1990 yılında Sakarya’da kurulan; ticari araç, raylı araç, elektrikli araç, savunma sanayi araç ve hava yolu araç üreticileri için hava kanalları, bagaj raf sistemleri, led iç aydınlatmalar, elektronik modüller, paslanmaz ve alüminyum kaynaklı trim parçaları ve elektrikli araç batarya kutuları üreten KNS Otomotiv, mobilya, savunma sanayii, endüstriyel makine, otomotiv, ticari işletmeler, metal işleme, plastik enjeksiyon ve konfeksiyon sektörlerinde birçok firmaya en kapsamlı yerli ERP çözümü olan HarmonyERP’yi süreçlerine dahil ederek verimliliğini artırdı.

KNS Otomotiv, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Kansu, HarmonyERP ile yollarının 10 yıl önce kesiştiğini belirterek, “O zamanlar boyut olarak ve yapmış olduğumuz iş bakımından küçük ölçekli bir firmaydık. Üretmiş olduğumuz ürünlerin hammaddelerinin maliyetlerinin takibi için açıkçası böyle bir gereklilik olduğunu gördük ve en yakınımızda bulunan HarmonyERP ile tanışmış olduk.” dedi.

Kansu, şöyle devam etti: “Yapmak istediğimiz tüm prosesleri HarmonyERP ile hayata geçirdik. Şu an 200 kişi çalışan firmamızda bu sayede tüm üretimimizi, maliyetlerimizi ve verimliliklerimizi planlayabiliyoruz. O dönemde Excel üzerinden kurulmuş olan Access tabanlı programlarla ilerlemeye çalıştık ama sıkıntılar, aksamalar, stokların istenilen seviyede olmaması, üretime girdiğimiz zaman stokların eksik olması ve verimliliğin düşmesi, hatta zaman zaman yanlış sevkiyatlar yapılması bize profesyonel bir destek almamız gerektiğini öğretti. Aksaklıkların önüne geçtiğiniz zaman müşterinize bir değer katıyorsunuz ve piyasada ayrışmış oluyorsunuz. Siparişin alınmasından, hammadde, üretim planlanması ve sevkiyata kadar yeni sistemle avantajımızı ön plana çıkardık.”

HarmonyERP Hakkında:

HarmonyERP, işletme ve fabrikalara yönelik kurumsal kaynak yönetimi yazılımları geliştirmek üzere 2005 yılında Sakarya’da kuruldu. Mobilya, savunma sanayii, endüstriyel makine, otomotiv, ticari işletmeler, metal işleme, plastik enjeksiyon ve konfeksiyon sektörlerinde birçok firmaya en kapsamlı yerli ERP çözümleri ile hizmet veriyor. Teknoloji ihraç etme vizyonuyla 2023 yılında yatırım alan HarmonyERP, yeni bulut ERP ürünü HarmonyCloud ve çözüm ortakları ile üretim alanında ve ticari işletmelerde büyümeye devam etmeyi hedefliyor.