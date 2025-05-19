KOBİ ve büyük işletmeler FinTech Istanbul B2B Connect Summit’te buluşacak

EKONOMİ/BURSA

Finansal teknolojilerin iş dünyasıyla kesiştiği en önemli platformlardan biri olan FinTech Istanbul B2B Connect Summit, bu yıl üçüncü kez düzenlenecek. 22 Mayıs 2025 Perşembe günü, İstanbul’da iş dünyasının merkezi olarak kabul edilen Wyndham Grand Levent’te gerçekleştirilecek olan zirve, özellikle KOBİ’leri, üreticileri, sanayicileri ve girişimcileri finansal teknolojilerin sunduğu çözümlerle buluşturacak. Etkinliğin medya destekçisi olan Ekonomim Gazetesi, bu stratejik buluşmanın daha fazla işletmeye ulaşmasına katkı sağlayacak.

Oniki’nin organizasyonuyla hayata geçirilen etkinlikte, Türkiye'nin önde gelen FinTech şirketleri, bankalar, alternatif finansman kuruluşları ve dijital ödeme sistemleri bir araya gelecekr. Katılımcılar, Oniki’nin yapay zeka destekli B2B eşleştirme teknolojisi sayesinde işletmelerine en uygun finansal çözüm sağlayıcılarla bire bir görüşme imkânı yakalayacak. Etkinlik, özellikle finansmana erişimde yeni yollar arayan firmalar için güçlü bir alternatif sunacak. Organizasyonda nakit akışı yönetiminden dijital finansman kaynaklarına, e-faturadan teminata kadar birçok konuda çözüm üretilecek.

Anadolu’dan 100’ün üzerinde KOBİ gelecek

Etkinlik, Anadolu’daki ticaret odaları ve sanayi kuruluşları ile yapılan iş birlikleri sayesinde Anadolu’dan 100’ün üzerinde KOBİ’yi de İstanbul’da ağırlayacak. Bu katılım, sadece bölgesel kalkınmaya değil, aynı zamanda KOBİ’lerin dijital finansal okuryazarlığının artmasına da büyük katkı sağlayacak. Etkinliğe finansal çözüm arayan KOBİ ve büyük işletmeler ücretsiz olarak katılabilecek ancak sınırlı kontenjan nedeniyle ön kayıt yapılma şartı aranacak. Finansal çözüm sağlayıcı firmalar içinse katılım biletli olup, bu firmalara aynı zamanda sponsorluk avantajları da sunulacak

İşletmelerin sürdürülebilir büyümesi için doğru finansal araçlara zamanında erişmelerinin şart olduğunu belirten Oniki Kurucusu Ziya Kızıltan, zirve hakkında, “Bu etkinlik, tam da bu ihtiyacı karşılamak için tasarlandı. Üretici ve sanayicilerle FinTech sektörünün gerçek bir buluşma alanı olacak” dedi.