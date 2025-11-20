Kocaeli Büyükşehir’in “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı” Modeli Avrupa’da Örnek Gösterildi

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı”, Avrupa Sosyal Hizmetler Ödülleri’nde 196 proje arasından finale kalarak uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Program, “Ageing and Long-Term Care Excellence” (Yaş Alma ve Uzun Süreli Bakımda Üstün Başarı) kategorisinde değerlendirildi.

Avrupa’da iyi uygulama örneği seçildi

Büyükşehir, yarışmaya “A Sustainable Model for Active Ageing: The Mother City Approach” (Aktif Yaşlanma için Sürdürülebilir Bir Model: Anne Şehir Yaklaşımı) başlığıyla katıldı. Avrupa genelindeki değerlendirmede program, iyi uygulama örnekleri arasında yer alarak örnek bir sosyal hizmet modeli olarak gösterildi.

Madrid’de Türkiye’yi temsil etti

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen ödül töreninde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu başarıyla Türkiye’yi uluslararası platformda temsil eden örnek yerel yönetimler arasında yer aldı.

15 bin kadına ulaştı

2022’den bu yana 6 ilçe ve 14 merkezde uygulanan program, fiziksel aktivite seansları, beslenme danışmanlığı, psikolojik destek, fizyoterapist hizmetleri, kültürel atölyeler ve sosyal etkileşim etkinlikleriyle bugüne kadar 15 bin kadına ulaştı. Özellikle 55 yaş üstü bireylerin sağlıklı, aktif ve katılımcı bir yaşam sürmelerini hedefleyen program, yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Toplumsal bağları güçlendiriyor

Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı, sosyal izolasyonu azaltıyor, toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendiriyor, nesiller arası kültürel aktarımı destekliyor. Ayrıca obeziteyle mücadelede kalıcı davranış değişimini teşvik ederek sağlıklı yaşamı öncelik haline getiriyor ve ilaç kullanımının azalmasına katkı sunuyor.